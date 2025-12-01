朱蕙蓉不忍了！痛批黃國昌冷暴力逼黨員退出：射後不理渣男心態

民眾黨發言人李有宜宣布退出民眾黨，創黨元老之一的朱蕙蓉也緊接著宣布退黨，今（1）日更在臉書發長文痛批民眾黨內部狀況，指出現任黨主席黃國昌讓人不寒而慄，對非自己人的基層黨員很差，直呼「把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」。

朱蕙蓉在臉書發出長文，表示自己與丈夫是民眾黨創黨元老，編號分別是004、005號，還指出收到黨證時當下兩人心中還有一點點驕傲得意感，隨後話鋒一轉點出現在民眾黨的實況，「前任黨主席，在市長任內市長室收取現金數次⋯目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中⋯現任黨主席在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄」。

朱蕙蓉指出，黃國昌「面對美國爸爸道德標準的相應不理與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他⋯⋯面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的『消聲匿跡』方式逼人自己退出」，甚至事後還會用尖酸苛薄態度公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」。

朱蕙蓉認為黃國昌面對非自己人的黨員時，態度相當差。圖／翻攝自黃國昌臉書

這狀況讓朱蕙蓉痛批黃國昌「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌啊。民眾黨的愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉透露，從年初要選民眾黨黨主席之初，就跟丈夫商量不退黨，因為要保留選舉權，當時他在年初就被罰停權半年，所以那時候被停權之下，退黨也沒有意義，緊接著丈夫生病、過世，他要調整自己、整理辦理後事半年有餘，但是就自己跟丈夫在選完黨主席後，曾有一次的商量，想看看新任黨主席做什麼？怎樣帶領、對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

朱蕙蓉指出，李有宜突然宣布退黨，要回歸求學時，她完全不知道發生什麼事情，「高掛起大型宣傳看板，看在眼裡的我，得知有宜宣布的第一時間⋯⋯我知道自己的終點點到了」，並在文章最後表示沒有人可以商量的大媽已經沒有動力了。





責任編輯／陳俊宇

