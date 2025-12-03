朱蕙蓉火力全開！跟進李有宜退黨 痛批黨內氛圍「冷暴力逼退人」

民眾黨創黨元老朱蕙蓉宣布退出民眾黨。 圖：取自朱蕙蓉臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 曾經代表民眾黨參選立法委員選舉的前民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，與此同時，民眾黨的創黨元老朱蕙蓉也跟進，宣布退出民眾黨。朱蕙蓉還在臉書痛批黃國昌「渣男」，並曝光真正退黨原因。

在李有宜宣布退出民眾黨後，朱蕙蓉跟進公布，「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」而民眾黨1天少2名戰將，損失相當慘重。

在宣布退黨後一天，朱蕙蓉在臉書回憶道，民進黨的宗旨清廉、勤政、愛鄉土 ，而民眾黨創黨之初的宗旨，更得意添加上「愛民」，但如今民眾黨狀況卻是，前任黨主席柯文哲「如今的實況，前任黨主席，在市長任內市長室收取現金數次⋯目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中⋯⋯」

廣告 廣告

除前任黨主席涉入司法案件外，朱蕙蓉還批評現任黨主席黃國昌在黨主席選後，對同僚與競爭者的態度也引發部分基層不滿。有黨員批評，黃國昌在處理黨內質疑時態度「涼薄」，包含「疑似與狗仔團隊關係不清」等問題，黃僅以模糊回應帶過，讓人感到不寒而慄。

朱蕙蓉指出，黃國昌對被視為「非自己人」的基層黨員採取冷處理，甚至以「消聲匿跡」的方式讓人自行退出。她表示，黃在相關事件後公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」，被視為語帶諷刺、態度尖酸，引發黨內外批評。這讓她覺得，這種作風「比柯文哲以往的直白更顯苛薄」，質疑民眾黨所強調的「愛民」核心價值究竟落實何處。

至於退黨原因為何？朱蕙蓉坦言，自己與丈夫是創黨004、005號，年初要選民眾黨主席時，他們不退黨原因是為了保留選舉權，想看新任黨主席黃國昌想怎麼帶領，如今經歷種種，又看到李有宜宣布退黨，「我知道自己的終點到了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

納坦雅胡貪腐案開庭! 罵檢方證據如「麵包屑」 稱赦免才符公眾利益

軍情局與荷蘭互動遭網曝 蔡明彥：要查是人安或資安問題