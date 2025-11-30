朱蕙蓉跟進李有宜退民眾黨 揭一事怒批黃國昌「沒仁義」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉宣布跟進同黨發言人李有宜退出民眾黨，她今（30）日下午受訪表示，李有宜早已宣布要繼續選議員，但民眾黨主席黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢、討論下，就派出自己人，不僅競選看板都出來了，甚至有活動的時候也從來沒有請李有宜參與，表示把李有宜消聲匿跡、慢慢抹掉，因此痛批黃國昌「沒仁義」。
朱蕙蓉早上跟進李有宜退黨後，下午接受媒體聯訪；就選擇今日退黨一事，她認為有時候退黨還是有儀式感，而且退黨也要有意義存在，不能是惱羞成怒才退黨，比如自己先前被停權就退黨，就會有一點意氣用事，當時也總是希望還是有必須存在的第三勢力，所以就沒有想過要退黨。
針對今天宣布退黨的時候轉發李有宜的貼文一事，朱蕙蓉坦言與對方有關，因為李有宜是她在2023年選舉的期間認識，她那時候就陪伴李有宜掃街，認為對方是小女子很辛苦外，而且李有宜態度很好，當時就覺得應該要好好支持願意為民眾黨服務奉獻的人。
同時，她也認為李有宜選得還不錯，因為對方是「初生之犢」，而且要認真講也不輸給前白委蔡壁如的成績，另外和綠委林淑芬比較也不錯；李有宜在選後第二天宣布還是要繼續耕耘地方，而且李有宜更退而求其次表達，雖立委沒選好但是要繼續選議員，也因此讓她覺得應該要多多支持對方。
因此，記者提問，會不會覺得李有宜有點可憐或者可惜，是否感覺李有宜不受民眾黨主席黃國昌的厚愛？朱蕙蓉則說，先不講黃國昌的問題，但是確實這兩年來看到李有宜的孤單、寂寞及努力，而李有宜一直被忽略的感覺相信大家有目共睹。
民眾黨前發言人李有宜。（圖／民視新聞）
她也說明，其實在臉書也是好幾次有意無意的有替李有宜說話，不僅覺得李有宜確實蠻孤單，也沒有資源，而李有宜就用當時選舉補助款做一些分配，但也不敢請人、沒有辦公室都是要自己一個人跑行程。
另，朱蕙蓉坦言，退黨一事並未和民眾黨前主席柯文哲聊過，自從柯文哲交保後，不知道要跟柯文哲說什麼，「我要跟他說恭喜你？還是繼續加油嗎？所以我不知道要跟他說什麼，確實我沒有跟他有過任何的接觸」。
由於朱蕙蓉退黨前的臉書貼文，談到中配徐春鶯被羈押禁見，卻沒送中評會審理，而自己在政論節目談柯文哲，就被中評會約談更停權半年，因此直指民眾黨雙標，外界也認為與此次退黨有關；朱蕙蓉則說明，自己開始接受媒體訪問也上政論節目後，個人覺得應該要承受後果，但完全無法接受家人也要這樣，尤其是自己先生過世還被說是報應。
「很抱歉，大媽就是比較記仇，這件事情我是一直記在心裡面」，朱蕙蓉批評沒有一個黨罵她的時候，全黨都出來罵，而該說話、該保護黨員的時候，卻沒有一個人出來講話，「我一直覺得確實很不公平，黨裡面有那麼多的人違紀、少了紀律，或者做一些真正對黨有損害動作的人，都沒有任何的態度」。
朱蕙蓉也說，自己在民眾黨主席選舉開始就認為，任何候選人只要條件足夠，按照黨規參選，任何人都應該要被尊重，而且選贏的人應該要有風度，並對同伴和同僚表達肯定、尊重與感謝，但是顯然完全沒有。她續指，甚至後面更加明顯開始封殺、打壓、排斥對手，可是對手還一直都是同僚、夥伴，「這件事情就讓我覺得，是不是有一點太過於無情了？如果要講無義好像看起來也是」。
民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）
對此，朱蕙蓉指出，李有宜選後第二天就說要選三蘆市議員，可是黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢、討論下，就很明顯派出自己人，不僅競選看板都出來了，甚至有活動的時候也從來沒有請李有宜參與，表示把李有宜消聲匿跡、慢慢抹掉，「如果說是這樣的一個黨的話，我認為是非常沒有仁義；這是有宜自己的選擇，但是我認為應該要支持她」。
最後朱蕙蓉也坦言，黨內在她宣布退黨後沒有任何人來聯繫，而她也承諾，自己不可能再加入其他政黨，當時她會加入民眾黨也是有朋友相挺，「挺一次就夠了，而且我也不可能有 004 號，所以就免了」。
