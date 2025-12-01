朱蕙蓉開嗆黃國昌「渣男心態」！替李有宜抱不平再罵：太沒風度

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨發言人李有宜與創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉昨（31）日宣布退黨，外傳原因可能是不滿白營黨魁黃國昌安排「四大金釵」之一的三重蘆洲辦公室主任周曉芸參選議員，且刻意冷處理李有宜有關；朱蕙蓉今（1）日上午在臉書PO文直嗆黃國昌「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」。對此，朱蕙蓉下午受訪再開嗆，這種方式對於一個真正用心等待期盼的基層黨員太傷，而且太沒有風度。

朱蕙蓉今日下午接受媒體訪問，就黃國昌印象而言，她坦言在太陽花學運時對黃國昌印象不差，可是真正開始重新對黃國昌思考，則是在民眾黨主席選舉前後；明明前立委蔡壁如按照黨內開出的條件參加選舉，但黃國昌高票當選後，卻對於一個願意與其競爭的人沒表達安慰、鼓勵，「實在是一個非常沒有風度的男人」。

接著，朱蕙蓉說明，蔡壁如選完後並非變成別黨的人，也是黃國昌的同事，而且蔡壁如提到的政見讓她很感動，但黃國昌從來沒說大家坐下來重新開會為黨規劃，而是帶著全黨抵制、排除蔡壁如。

隨後朱蕙蓉談到李有宜指出，李有宜選完2024年立委選舉後的隔天，就在臉書宣布備戰狀態要為三重蘆洲市議員準備，因此每天除到學校之外時間都在跑行程，但自己私底下問過李有宜，對方坦言黃國昌從來沒有打電話過來，甚至沒有被問是否要到黨部來聊一下規劃、需要什麼樣的幫助。

民眾黨前發言人李有宜。（圖／民視新聞資料照）

同時，朱蕙蓉也透露，其實李有宜也想盡辦法用各種管道找人傳話，但都沒有回應；而且朱蕙蓉更發現，黃國昌在發高麗菜時怎麼都有一位周小姐在旁邊，甚至有活動都沒有通知李有宜。她也認為即便當地有2、3位要初選就來做全民調，所有人也應該都在活動上曝光，但顯然沒有。

最後，朱蕙蓉也說，不知道民眾黨用什麼方式區分自己人和外人，若黨內有機制談自己人的條件也沒話說，不然就是訂出一個規格，但現在用這種方式冷暴力逼迫對方離開，這種方式對於一個真正用心等待期盼的基層黨員太傷，而且太沒有風度。

