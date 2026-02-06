朱誼臻無預警跳至汐金萬參選 何元楷：顯現民進黨內部矛盾升級 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

民進黨內原本欲參選新北土樹三鶯議員的朱誼臻，突然跨區至汐金萬登記參選，引發討論。新北市汐金萬議員參選人、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今（6）日表示，這事件顯現出民進黨內部矛盾升級，民進黨汐金萬現任議員也要開始緊張。

對於朱誼臻參選汐金萬議員，何元楷表示，不久前朱誼臻才端出不少土樹三鶯的政見願景，但朱疑似與民進黨土樹三鶯議員參選人高乃芸有摩擦，內訌才跳到汐萬金選區。他質疑，朱跳到汐金萬選區參選，不知道是不是想要擠掉哪位民進黨汐金萬現任議員？

何元楷認為，朱誼臻這次跨區到汐金萬選區，除了是因其在土樹三鶯內訌，以及民進黨內部派系鬥爭有關，可能也是想要瞄準民進黨現任議員的其中一位，藉機想要擠掉取而代之。

最後何元楷也強調，無論民進黨最後是誰出來參選，他都會一步一腳印的認真勤跑，秉持為民服務、為民發聲的初衷，爭取民眾對他的支持。

