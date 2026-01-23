朱軒洋再傳失控暴走！與經紀人肢體衝突 換公司內幕曝光

朱軒洋參演電影《功夫》。劉耀勻攝／資料照

朱軒洋2年前捲入劈腿歌手吳卓源風波，形象重挫，也因此淡出演藝圈，近期才透過嚴藝文執導的新戲重新出發，將陸續推出電影《功夫》與影集《欠妳的那場婚禮》，事業逐步回溫之際，卻傳出他在去年底已低調更換經紀公司，且解約內幕並不單純。

捲入爭議並非首次

據《鏡週刊》報導，朱軒洋與前東家關係生變，並非單純合約期滿。圈內人士指出，他長期存在難以溝通、行事不受控的問題，除了一意孤行、態度反覆，還曾在情緒失控時對經紀人口出惡言，甚至爆發肢體衝突，導致雙方關係急凍，最終選擇不再續約。

事實上，朱軒洋的爭議並非首次。2022年他曾突然「人間蒸發」，與第一任經紀公司群星瑞智解約，一度萌生退出演藝圈的念頭，甚至刪除IG與臉書帳號，幾乎完全消失在大眾視線中。後來在周渝民牽線下，他加入寬魚國際，成為旗下重點培養的新生代演員，備受看好。

20260123朱軒洋在《功夫》電影裡的模樣一度讓人認不出來。翻攝《功夫》臉書

身材與情緒控管引發議論

然而，簽約不到一年，朱軒洋便在2024年爆出劈腿吳卓源桃色風波，讓原本看好的演藝前途急轉直下。據悉，原本有大導演有意洽談合作，卻因醜聞而中斷，直到今年上半年，他才以電影《搜查瑠公圳》重新露面，並坦言那段時間放空自己、體重暴增10公斤，甚至被導演直言「沒有脖子，認不出來是誰」，在經紀人要求下嘗試斷食瘦身，但效果有限。

除了身材管理出問題，朱軒洋的情緒控管問題也屢遭議論。外傳他去年與寬魚國際經紀人徹底決裂，除了溝通不良、堅持己見卻又反覆搖擺，更令人頭痛的是在關鍵時刻選擇逃避、嚴重失聯，讓團隊無法替他處理工作事務。最終因言語衝突升高為肢體衝突，雙方關係難以修復，也為這段合作畫下句點。

朱軒洋在《功夫》電影裡的模樣一度讓人認不出來。翻攝九把刀臉書



