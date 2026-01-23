朱軒洋再爆爭議！傳「失控、動粗」決裂經紀人 公司發聲

朱軒洋所屬公司不回應實或推測性的內容。（陳俊吉攝）

男星朱軒洋2年前陷入感情三角風波，跟網紅Cindy交往期間，被拍到和吳卓源在河堤約會。今(23日)周刊爆料，朱軒洋疑跟經紀人槓上，去年底低調換經紀公司。對此，朱軒洋經紀公司回應了。

根據《鏡週刊》報導，朱軒洋除了情緒不穩、難溝通，還會在重要時刻搞失聯，甚至對經紀人飆罵甚至發生肢體衝突，導致雙方約滿後不再合作。

針對此傳聞，朱軒洋所屬寛魚公司回應：「該報導並非我方提供內容，標題與敘述方式容易造成誤解。我們尊重媒體採訪專業，對不實或推測性的內容不予回應。」

朱軒洋走出感情爭議後，22日出席電影《功夫》試片活動，他在劇中與飾演王淨媽媽的曾莞婷有感情戲，被問到現實生活中可否接受相差16、17歲的姐弟戀？他害羞地回：「我覺得都可以啦！」

而他去年為宣傳《搜查瑠公圳》，接受本報專訪，罕見回應爭議，自認個性叛逆，搞砸很多事，「我以前總是想做什麼就做什麼，傷害了許多人。」朱軒洋回顧這段沉潛期，透露大多時間都藉由游泳、看電影及睡覺打發時間，笑說：「我1天可以睡12小時，覺得可以不用醒著就盡量不醒著。」

而感情風波的女主角吳卓源，事發後一度想要退出演藝圈，後來朱軒洋向她道歉，她也重新找回愛唱歌的自己，「人還是要往前走，這件事情就讓它過去了。」

