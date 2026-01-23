朱軒洋暴走「常搞消失」 蔡淑臻無奈成受災戶

朱軒洋在嚴藝文的影集《欠妳的那場婚禮》飾演樂團主唱。公視提供

朱軒洋近年爭議不斷，先後與兩任經紀人不歡而散，屢被點名情緒與行為難以控管，但在導演圈中卻依舊擁有不小的「好人緣」。包括九把刀、嚴藝文等重量級導演，皆不顧外界雜音，仍選擇與他合作，甚至戴立忍也曾私下帶著他開船到沖繩旅行。只是在合作名單中，身兼演員與製作人的蔡淑臻，對他恐怕是又愛又恨。

朱軒洋因《村裡來了個暴走女外科》與蔡淑臻培養出極佳默契，成功塑造螢幕情侶形象。然而傳出其實在規劃第二季時，因時空背景與整體人事配置不同，原本並未安排朱軒洋的角色，是他主動表達參與意願，蔡淑臻身為製作人之一，特地為他改寫劇本，未料之後卻爆發劈腿風波，讓整體進度開始失控。

自認音癡仍獲樂團主唱角色

據《鏡週刊》報導，朱軒洋的桃色爭議起初並未動搖《女外科》劇組立場，但他本人態度反覆、行程搖擺，隨後更一度失聯，導致拍攝時程被迫延宕。原本第二季預計於2024年夏天開拍，蔡淑臻後來改口表示可能延至隔年，並坦言已與朱軒洋失聯多時，前後反覆的狀況讓她進退兩難，也再度坐實外界對朱軒洋「常搞消失」的評價。

儘管身材管理與行為爭議屢遭討論，朱軒洋在導演眼中仍獨具魅力。九把刀拍攝電影《功夫》時，看中他略顯發福的體型，認為相當貼合高中魯蛇角色設定；嚴藝文則邀他演出《欠妳的那場婚禮》，飾演張孝全的年輕時代，並挑戰樂團主唱一角。私下自認是「音癡」的朱軒洋，為此展開長達三個月密集訓練，拍攝期間甚至曾一天連唱40次才過關，最終仍穩坐男主角之一的重要位置。

