朱軒洋歌手身分復活小螢幕 嚴藝文打造男子視角新劇《欠妳的那場婚禮》

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像。（公視提供）

公共電視出品、由嚴藝文導演和製作人丁長鈺開創的禧歡創作有限公司製作的年度愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後全新力作，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，今日（1/20）釋出前導海報，宣布定檔2026年第二季播出，兩位男主角的造型和角色個性搶先曝光。

嚴藝文導演表示《欠妳的那場婚禮》是承載著她對「男子樂團」和「音樂」的迷戀之作，「這齣戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，我很期待觀眾看戲之後的回饋。」嚴藝文導演更在殺青之後，真的報名學爵士鼓了，「因為對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，我默默許下一定要『學會』一種樂器。」嚴藝文導演也透露因為兩位男主角是樂團主唱的設定，所以在開拍前花了許多時間精神上吉他課，歌唱課。

與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事」，也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示：「我很真誠」讓人非常期待。首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像：「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

「廢中年」男子張孝全，和姚淳耀、黃迪揚組Band。（公視提供）

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」他也透露以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱的，也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱、要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活⋯⋯很充實。」談及練唱過程，朱軒洋坦言覺得自己唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

嚴藝文導演坦言《影后》是以女生視角看的故事，但《欠妳的那場婚禮》剛好相反，是一齣比較以男生視角訴說的故事，「拍攝過程對我來說是一趟全新的冒險，搞定一群女演員和搞定一群男演員竟然是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動，以至於殺青後大概有兩個星期走不出來所謂的『殺青症候群』。那兩個星期我沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色每一個演員，我還不想從這個故事中離開。」

海報視覺由設計師陳世川操刀，以粉紫色系搭配手作塗鴉感呈現青春活力。亮點在於男主角「雙周可傑」的時空交會——張孝全飾演的中年版與朱軒洋飾演的25歲版同框，貫穿婚姻、情感與成長等核心主題。年輕版以半透明視覺呈現虛實交錯的時光感，引發後續劇情想像空間。影集《欠妳的那場婚禮》將於今年第二季在公共電視播出。

