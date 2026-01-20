朱軒洋消失2年回歸！曝光演藝生涯「最大挑戰」 合作嚴藝文新登場

記者趙浩雲／台北報導

朱軒洋飾演少年時期的張孝全。（圖／公視提供）

愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後全新力作，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，今日（1/20）釋出前導海報，宣布定檔2026年第二季播出，兩位男主角的造型和角色個性搶先曝光。

劇情講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係降至冰點。他不明白：當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。

與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全，和姚淳耀、黃迪揚組Band。（圖／公視提供）

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」他也透露以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱的，也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱、要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活⋯⋯很充實。」

嚴藝文導演坦言《影后》是以女生視角看的故事，但這部戲剛好相反，是一齣比較以男生視角訴說的故事，「拍攝過程對我來說是一趟全新的冒險，搞定一群女演員和搞定一群男演員竟然是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動，以至於殺青後大概有兩個星期走不出來所謂的『殺青症候群』。那兩個星期我沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色每一個演員，我還不想從這個故事中離開。」影集《欠妳的那場婚禮》將於今年第二季在公共電視播出。

