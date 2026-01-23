朱軒洋被爆跟經紀人肢體衝突 前東家喊話這樣說

【緯來新聞網】朱軒洋先前才因劈腿新聞重創形象，近來再度重回螢光幕前，並出席賀歲片《功夫》宣傳活動，沒想到又傳出低調換了經紀人，再度與前東家不歡而散。

朱軒洋與兩任經紀人都是不歡而散。（圖／陳明中攝）

朱軒洋先前以《黑的教育》拿下金馬獎最佳男配角，演技外型兼具，讓他備受業界寵愛。然而他多次傳出情緒控管問題，先是與前前東家群星瑞智解約，後來才因周渝民牽線，簽約寬魚國際後，沒想到又傳出固執個性不改，故態復萌。據《鏡週刊》報導，朱軒洋去年底又與前東家寬魚國際不歡而散，背後原因傳是因爲朱軒洋難溝通又不受控，常常堅持己見，重要時刻又會逃避失聯，甚至還會飆經紀人髒話，爆發肢體衝突，最後寬魚選擇不續約，解決燙手山芋。



對此，朱軒洋前經紀人回應表示：「標題與敘述方式容易造成誤解」，強調：「我們尊重媒體採訪專業，對不實或推測性的內容不予回應。」

