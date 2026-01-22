朱軒洋「戀上大16歲姊姊」！姐弟戀前輩柯震東說話了：還滿新鮮的

記者林汝珊／台北報導

《功夫》舉行記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

由九把刀執導的賀歲電影《功夫》今（22日）舉辦媒體聯訪，主演柯震東、王淨、朱軒洋一同現身。片中柯震東再度挑戰高中生角色，更還有大露屁股橋段，笑稱：「在演高中生這個賽道，我是不會退讓的」，九把刀也表示：「推薦大家來看4DX，會一起震。」

柯震東在片中又大露屁屁，笑說「在演高中生這個賽道，我是不會退讓的」。（圖／記者趙于瑩攝影）

柯震東日前因打球扭傷腳踝，被網友目擊拄著拐杖到居酒屋用餐，他也親口證實腳傷尚未痊癒，甚至需要動手術，「但最近忙著宣傳，實在不適合開刀，應該要等到下半年，現在就是覺得腳踝很鬆。」

王淨透露最近在學「禪柔」。（圖／記者趙于瑩攝影）

王淨久違推出電影作品，透露這段期間學了不少新東西，搞笑「像是溜溜球、扯鈴之類的」，表示最近則是在學「禪柔」。片中她與柯震東有感情對手戲，甚至有對方全裸坐在身旁的畫面，她坦言因為那場戲正好是殺青，「他光溜溜我其實沒什麼感覺，當下反而要安撫他的情緒，因為殺青真的很感動。」

朱軒洋在片中與曾莞婷大談戀愛。（圖／記者趙于瑩攝影）

朱軒洋則是在片中與飾演王淨母親的曾莞婷大談戀愛，被問到是否能接受相差16、7歲的姐弟戀？朱軒洋則模仿劇中台詞：「我都可以啊，我都OK」一旁「姐弟戀前輩」柯震東日前在社群因迷上鮮肉男團Cortis，自嘲想「成為蕭亞軒」，他笑說：「成為蕭亞軒滿新鮮的！」

