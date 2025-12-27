朱頭皮拆光浴室1物：比較好看！水電師傅揭「嚴重後果」急了

娛樂中心／周希雯報導

歌手朱頭皮（朱約信）以幽默詼諧作風著稱，經常以惡搞的方式創作歌曲，曾奪下金曲獎最佳台語歌手獎，在樂壇素有音樂怪咖、搖滾頑童等名號。有著各種天馬行空創意的他，近期透露自己用1把美工刀改造家中水管的外觀，雖然視覺上比較美觀，不過有水電師傅急現身示警背後隱憂，「我只能說你很勇！」

朱頭皮熱衷在社群分享生活，近期他發文透露，為了讓浴室管線看起來更美觀，他買了一把超大美工刀，自行把原本包在水管上的綠色橡膠軟管，通通去除得一乾二淨。經過一番努力，浴室水管表面變得乾淨俐落，他也滿意表示：「好像比較好看了」。

朱頭皮動手「拆光浴室1物」：比較好看！水電師傅揭「嚴重後果」急阻止

朱頭皮自行拆除水管上綠色橡膠軟管。（圖／翻攝「pigheadskin」Threads）

不過貼文一出，一票內行網友緊急提醒，水管外層的軟管其實有隔熱、防燙作用，還能延長管線使用壽命，「保溫變不良，防燙變燙傷，防鏽變生鏽，可以使用20年的管子硬生生的減少了一半的壽命」。有網友好奇問，「水管本來不是應該埋牆裡嗎？為什麼會外露呢？」內行網友則解釋，「老屋水管有漏又不知道在牆裡哪裡漏，(維修成本）就會改管弄成這樣做明管的」、「走明管比較省錢啊，不用打牆壁」、「水管破在牆裡時...我就問你，水管經過的地方全打掉？還是走明管」。

網友指出，水管外層的軟管其實有隔熱、防燙作用。（圖／翻攝「pigheadskin」Threads）

該文也釣出水電師傅現身說法，「提醒一下，你把保溫隔熱紙給驅逐掉之後，你會加大平時磁磚收到的冷熱差，也同時增加了磁磚熱脹冷縮爆裂的機會，想像一下你在一個急冷的天突然洗個熱水，你有可能在洗澡的途中被爆裂的磁磚」、「身為一個水電工，我有時候恨不得讓接頭處都加上套子…這熱損耗不知道得多大、熱水不熱、用電電費增加用瓦斯瓦斯費爆表，不小心碰到身上烙一個專屬印記，我只能說你很勇」。









