朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。
向太表示，當年劉德華住處外長期聚集大批粉絲，朱麗蒨幾乎必須過著「隱形」生活。她出門時會改搭另一輛車，有時還得縮在座椅底部、全身蓋著毛毯，全程不敢出聲也不敢亂動，就怕被認出來，這樣的日子一直持續到2008年兩人公開婚姻後才結束。向太感嘆：「他老婆那時候最可憐。」
當年的追星行為不只影響家庭生活，連工作行程也多次受阻。劉德華團隊曾在電影宣傳期間遇到粉絲拿棍棒圍車，車身被敲到無法前進；在武漢機場，也因粉絲搶簽名導致航班延誤，航空公司一度臨時調整航線，差點影響他當晚節目錄製。即使公開活動安排10名保全隨行，人潮仍擠到腳下滿是被踩掉的鞋子，場面一度失控。
劉德華過去也曾說明，80、90年代不少藝人都選擇不公開婚姻與家庭狀況，隱婚在當時幾乎是常態。但後來發生2007年粉絲楊麗娟為了見他而導致父親輕生，以及有人從飯店床底爬出突襲等極端事件，讓他不得不加強對私生活的保護。
相關往事曝光後，不少網友感嘆現在的粉絲文化已相對理性，從過去的圍堵失控，到如今較有秩序的應援方式，社會也逐漸形成「明星家庭應該享有基本隱私」的共識。向太也呼籲，追星應該是讓自己變得更好，而不是把偶像當成「爸爸」或「老公」。
延伸閱讀
王晶揭劉德華家庭秘辛：朱麗蒨當天王嫂「隱忍36年」，11歲女兒已精通五國語言
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 244則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 4 小時前 ・ 2則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 6 小時前 ・ 33則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20則留言
負債千萬遭黑衣人圍堵！鳥來嬤現身曝收入現況
娛樂中心／李汶臻報導77歲資深女星吳敏出道超過50年，因在長青劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」一角而廣為人知，也因此獲封「國民阿嬤」稱號。豈料，她卻在事業正值高峰之際選擇轉換跑道、投身政壇，但最終落選；之後更被爆出因投資失利負債千萬，還曾罹患子宮頸癌，甚至一度傳出烏龍死訊，人生起伏不小。她28日現身演藝工會尾牙，罕見鬆口談及近來的收入狀況與身體近況。民視 ・ 20 小時前 ・ 6則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 21則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 42則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5則留言