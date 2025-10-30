朱：親美不能依美 兩岸應重啟對話

國民黨主席朱立倫三十日表示，希望川習會對美陸雙邊貿易緊張關係及地緣政治有正面幫助，也對台海和平有幫助。（中央社）

記者王超群、陳柏翰∕台北報導

針對川習會，國民黨主席朱立倫三十日表示，此次會談雖對陸美雙邊貿易緊張及地緣政治情勢有正面幫助；但台灣不應將對美關係與對陸關係簡化掛鉤。他指出，「親美不能依美」，必須盡早重啟兩岸對話機制，化解台海及東亞區域潛在風險。

另外，針對國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌表達「不排斥」。他認為，兩岸關係不應該固步自封、自我設限；既然總統賴清德可以邀請習近平喝珍珠奶茶，那麼黃國昌為什麼不可以邀請習近平吃雞排？

廣告 廣告

朱立倫指出，國民黨認為美陸領袖重啟高階互動有助於區域穩定。但他同時提醒政府，台灣在兩岸與美陸的多邊關係中需維持自主與彈性。依賴單一盟友容易造成不必要的外部壓力或變數，台灣應確保「中華民國」的主權與政策自主性不被削弱。

國民黨提出，台灣應避免被捲入大國博弈的「籌碼模式」，要求執政黨不僅聚焦對美經濟合作，也須重視兩岸官方與民間的理性溝通機制。兩岸對話被忽略可能導致戰略誤判或安全風險升高。

朱立倫呼籲政府回歸理性對話軌道，「只要我國堅守中華民國立場、依法行政，就不必過度恐慌。兩岸之間不應以恐懼為政策基調」。

民進黨立委陳冠廷則表示，儘管川習會未提台灣相關議題，我方仍應持續深化與美國及其他民主夥伴在經濟與安全上的合作。他指出，美方日前針對中共軍事威脅台灣的態度與用詞明顯加強，顯示台海安全議題仍被國際重視。