朱一龍、王鶴棣捲耍大牌！櫃姐合照男星「全遭投訴」3線索曝光

許多人都有在路上巧遇藝人的經驗，通常禮貌詢問、不偷拍多能獲得合照機會，不過中國大陸有網友9日爆料，一票百貨公司櫃姐在獲得男藝人同意下合照後，居然被對方「秋後算帳」投訴到總公司，該網友公開男星3大線索，包括名稱3個字、LV品牌大使、溫柔人設。

爆料網友指出在購物時聽到一起八卦，一名名稱3個字的中國男星去LV專櫃買東西時被認出來：「櫃姐很激動，因為他就是這個品牌大使，櫃姐偷偷問他能不能要個合照『喜歡他很多年了！』男明星說可以，然後就好幾個櫃員都跟他合照了。」

事後櫃姐們在社群發出合照，開心喊道：「好幸運，今天遇到了品牌大使本人，很帥、私下很nice！」原本大家都覺得是一件好事，想不到隔沒幾天上班全部櫃姐都被總部懲處，原來是那名男星事後以「櫃員影響到他私人行程」投訴。

爆料者開轟該男星，不想合照可以說是私人行程拒絕：「那些店員又不是硬逼你合照，你同意了又私下把打工人全舉報去總部，真的挺沒品的！而且他的人設就是溫柔，我笑掉大牙。」男星身分線索曝光後引起陸網瘋猜，爆料者已排除品牌代言人朱一龍、王鶴棣，以及品牌大使徐明浩。



