朴信惠曾被真打30個耳光不敢哭！童星生涯成一輩子的痛 含淚告白「腦動脈瘤」超人爸爸

原來朴信惠小時候是因為家境不好才開始當童星，要不是最近她忙於宣傳新戲《臥底洪小姐》，上了多個綜藝節目，一般觀眾恐怕都還不知道背後的心酸原因。

更令人不捨的是，她除了幫忙賺錢養家之外，在《天國的階梯》遭繼母虐待狠甩耳光的畫面，竟也是來真的！甚至被打了三十幾個巴掌、臉頰紅腫，不敢哭也不敢吭一聲。

全家住「半地下室」支持女兒演藝路

朴信惠做客《You Quiz On The Block》，透露童年的夢想跟娛樂圈八竿子打不著，倒是因為家裡曾遭小偷，讓她一心想要當警察。

廣告 廣告

後來在教會老師的推薦下，參加歌手李承煥的MV試鏡才出道，接著又被娛樂公司選上當練習生，可是爸媽卻極力反對，因為才12歲的她必須獨自從光州搬到首爾，為了安全起見父母都勸女兒放棄。

只是朴信惠一心想著「這份工作應該能賺錢、可以讓爸媽趕快過上好日子」，於是抱著「錯過這次可能再也沒有機會」的想法決心一試。

結果這句話也感動了朴媽媽，二話不說果斷處理掉光州的家當，舉家北遷首爾，開啟了住在半地下室的生活，朴信惠說：「當時爸爸開計程車，媽媽做過保險、廚房阿姨、打掃廁所等工作，即使在我演出《天國的階梯》出名後，他們仍繼續做著這些工作。」

導演要求必須狠狠打耳光

然而因為《天國的階梯》一炮而紅的朴信惠，卻對於這部戲有著鮮為人知的痛苦記憶。

當時小小年紀才13歲的她，被劇中繼母狠狠甩了4個耳光，那轟動一幕直到今天都有人稱讚「朴信惠演得太好了」，殊不知那竟是真打，而且導演要求必須用力打耳光！朴信惠在另一個節目《秘書鎮》，也有透露幕後秘辛。

她帶著「一日經紀人」李瑞鎮、金光奎，到自己家烤肉店用餐，話題剛好講到朴信惠當童星的年代，由於李瑞鎮和朴媽媽也很熟稔，馬上表示：「她（朴媽媽）只要一看到女兒演戲受委屈，就會心疼說『太辛苦就不要做了！』」

至於朴信惠在《天國的階梯》被搧耳光，更是朴媽媽心中永遠的痛，她說：「我跟信惠一起看劇本的時候，雖然知道有打耳光的戲，但以為是借位假裝打，可是當看到播出後發現是真打，感到極度心痛，所以我到現在都沒法看《天國的階梯》。」

至今提到《天國的階梯》搧耳光戲，朴媽媽（上圖右）依舊非常難過。（翻攝SBS）

被甩三十個巴掌不敢哭

據了解，朴信惠在演出這場巴掌戲時，因為要拍攝各種角度，不只四個耳光，而是被用力賞了三十個耳光，可是她回到家卻什麼都沒說。

朴媽媽：「我當時不知道她在外面那麼辛苦，是過了好一陣子後，經紀人才告訴我當時發生的實際情況，讓我感到非常難過。其實信惠小時候不太會演戲，所以在片場常常挨罵，可是她絕對不會在大家面前哭，而是跑去廁所偷偷哭，擦乾眼淚再出來，我覺得導演對信惠太嚴苛了一點。」

朴媽媽還透露，由於搧耳光的力度未受控制，導致朴信惠的臉頰紅腫，僅靠簡單冰敷後再繼續拍攝，回家還用「拍戲很有趣」來掩飾，令人揪心不已。

朴信惠至今仍淡淡表示，當時第一次演戲年紀太小又太緊張，甚至連覺得委屈的時間都沒有。事實上，她就是這種有苦自己承受的類型，為了不讓父母擔心，她多次想哭的時候，都是跑到遠處的漢江邊擦眼淚，難怪朴媽媽會如此心疼。

含淚告白長腦動脈瘤的爸爸

因為知道女兒的辛苦，所以即便朴信惠成名有錢了，朴媽媽依舊閒不下來，堅持開一家烤肉店做生意，只為了讓女兒不想演戲也沒有後顧之憂。

甚至連朴信惠自己也一樣，跟朋友聚餐的「敬酒詞」都是說：「我們一起變有錢人吧！」深知那種從苦中走來的心情。然而唯有一件事，會讓朴信惠在所有人面前崩潰哭泣。

在《You Quiz On The Block》節目尾聲，朴信惠突然悲從中來，原來在她心中一直像超人的爸爸，前不久被診斷出腦動脈瘤，心臟也出現一些疾病，讓她邊說邊淚流不止。

「因為腦動脈瘤不知道什麼時候會破裂，所以特別恐怖，再加上我有一定年紀了，常常會去參加其他人的葬禮，這種感觸更深。本來我一直覺得，距離道別的那天還有很長一段時間，現在才發現沒有我想像中的那麼長，也讓我再次感受到，家人真的非常重要。」

怪不得劉在錫會說，朴信惠是演藝圈中數一數二孝順的藝人，她這種與父母濃到分不開的感情，應該早就廣為人知了。

更多影劇娛樂相關：

車銀優因「鰻魚餐廳照片」洩底 恐遭判刑入獄！急聘國稅廳出身律師背水一戰

韓韶禧首度正面回顧「柳俊烈、惠利三角戀事件」！坦言情緒失控卻不後悔

金宣虎3部待播劇慘了！涉嫌開空殼公司逃稅 讓擔任「董事」父母把薪水轉回給自己