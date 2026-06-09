朴信惠挺孕肚出國！裴勇浚白髮現身陪同全網驚

娛樂中心／林善柔報導

南韓女星朴信惠日前證實懷上第二胎，近日更被拍到挺著孕肚現身新加坡機場，與老公崔泰俊一同出遊。沒想到同行者竟還包括淡出演藝圈多年的韓流男神裴勇浚與妻子朴秀真，兩家明星家庭罕見同框畫面曝光後，立刻在韓網與華語圈掀起熱議。其中朴信惠明顯隆起的孕肚，以及裴勇浚滿頭白髮的近況，更成為外界討論焦點。不少網友認為裴勇浚如今的模樣與過去「師奶殺手」形象落差太大，感嘆「歲月真的不饒人」。





朴信惠挺「二胎肚」跑星國機場！裴勇浚一家陪遊 昔日男神滿頭白髮掀熱議

朴信惠挺著二胎孕肚現身機場，與崔泰俊一家同行掀熱議。（圖／翻攝IG@ssinz7）

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新加坡《聯合早報》近日曝光機場直擊畫面，只見朴信惠身穿寬鬆服裝、挺著明顯孕肚現身，崔泰俊則一路陪伴在側，夫妻倆還推著嬰兒車同行，4歲兒子也罕見一起入鏡。由於這是她宣布懷上第二胎後，首次被拍到孕肚如此明顯的模樣，因此相關畫面很快就在社群平台瘋傳。

朴信惠挺「二胎肚」跑星國機場！裴勇浚一家陪遊 昔日男神滿頭白髮掀熱議

裴勇浚白髮近況曝光，低調現身新加坡機場引發韓網討論。（圖／翻攝IG@yongjoon_bae）





而另一個讓網友驚訝的焦點，則是多年未公開露面的裴勇浚。自從淡出演藝圈後，他近年幾乎鮮少在公開場合現身，生活重心也逐漸轉向家庭與投資事業，因此這次突然被拍到現身新加坡機場，立刻引發外界高度關注。照片中的他戴著帽子與口罩，一身休閒深色打扮，看起來相當低調，但露出的滿頭白髮與昔日《冬季戀歌》時期的斯文男神形象差距極大。不少韓網留言直呼：「韓國第一美男，怎麼頭髮都白了」、「那不是裴勇浚吧（笑），自我管理天花板的裴勇浚不可能變成這樣」，甚至有人認為夫妻倆過於樸素，一度懷疑是否認錯人。





朴信惠挺「二胎肚」跑星國機場！裴勇浚一家陪遊 昔日男神滿頭白髮掀熱議

朴信惠（右）被拍到挺著孕肚與裴勇浚夫妻（左）同遊，私下交情意外成為焦點。（圖／翻攝IG@ssinz7）





不過也有不少網友認為，53歲自然老去很正常，反而讓人感受到歲月流逝的真實感。除此之外，兩家人的私下交情也意外受到關注。有網友留言表示「兩家感情真的很好吧」，而事實上，崔泰俊今年簽進的經紀公司，裴勇浚正是主要股東之一；朴秀真與朴信惠過去也曾合作韓劇《鄰家花美男》，多年來一直維持友誼。如今兩家人一起帶孩子出遊，也讓外界罕見看見韓星私下輕鬆又真實的一面。









原文出處：朴信惠挺孕肚現蹤新加坡！裴勇浚一家同行被拍 男神「滿頭白髮」震撼全網

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