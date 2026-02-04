朴信惠爆13歲遭賞30巴掌！「躲廁所偷哭」媽得知心碎：心太痛了

記者林汝珊／台北報導

韓國女星朴信惠自童星出道，近日登上綜藝節目《對我來說過於刻薄的經紀人-秘書鎮》，透露13歲拍攝韓劇《天國的階梯》時，曾因劇情需要被連續打了30多個耳光，即使滿腹委屈，也只能躲進廁所偷偷掉淚，連媽媽看了都相當心疼。

朴信惠拍攝《天國的階梯》時遭連續打了30多個耳光。（圖／friDay影音提供）

朴信惠坦言年紀小就進入劇組，經常挨罵、承受高壓，但個性又很逞強，所以每次都躲進廁所偷哭，哭完把眼淚擦乾才走出去。直言當初在拍攝韓劇《天國的階梯》時，連續被賞巴掌超過30次，但也從未向媽媽提起。

對此，朴信惠媽媽表示，當初看到劇本時，以為巴掌戲會用借位，加上女兒從不抱怨，完全不知道她在片場承受這麼大的辛苦，直到後來從經紀人口中得知，「聽到的時候真的非常心痛，她年紀那麼小，又不敢在大家面前哭，只能躲起來哭，導演對她真的太嚴格了。」

一旁的李瑞鎮聽完忍不住替朴信惠抱不平，半開玩笑地說：「以後不要再跟那個導演合作了！」而演員金光奎也緩頰，笑說朴信惠在《來自地獄的法官》反而殺了不少人，幽默發言讓朴信惠當場笑出來。

