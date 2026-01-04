朴娜勑上演車內活春宮！2經紀人被逼看全程 韓網猜測對象疑是這名男星

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國知名諧星朴娜勑先是捲入使用非法醫療，之後被指控霸凌經紀人，導致她形象重創，目前已全面暫停演藝工作。沒想到近日又被爆出她在車上與一名男性發生性行為，而在兩位經紀人在車上被迫目睹整個過程。而網友也翻出朴娜勑與男星成勛的過往，紛紛猜測男主角可能是他。

朴娜勑近期爭議不斷。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

綜合韓國媒體報導，朴娜勑前經紀人向勞動局提交了申訴書，控訴遭到對方職場霸凌。內容指出，朴娜勑在經紀人開車時，與一名男子在後座進行性行為，且過程中多次踹前方椅背，險些造成危險，且由於車內為密閉空間，兩名經紀人無法避免，被迫目睹全程，對他們心理造成極大傷害。

廣告 廣告

消息曝光後，在韓國論壇引發討論，其中朴娜勑與男星成勛過往的緋聞也被翻出。據悉，當時兩人多次傳出緋聞，甚至2023年曾有一段對話流出，上面指出朴娜勑與成勛曾因行為過於激烈，導致雙方「卡住」而送急診，但該傳聞已遭兩人否認，並表示將對不實指控提出告訴。

朴娜勑與男星成勛過往的緋聞也被翻出。(圖／翻攝自IG)

​​​​​​

其實朴娜勑在醜聞爆發後，她多年來在螢光幕前的形象毀於一旦，目前已經全面退出MBC《我獨自生活》、tvN《驚人的星期六》等節目。但面對這些指控，朴娜勑方已經向首爾龍山警察署反控兩名經紀人「恐嚇勒索」與「業務侵占」更表示指控均為不實抹黑，對方都是為了金錢。目前相關單位已預計在本月中旬傳喚檢舉人進行調查。





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

AOA前成員珉娥元旦輕生！突發文「再見了，還有對不起」：呼吸變得困難

林襄疑被冷凍1年多！遭爆與經紀人鬧翻 收入大不如前原因曝

林廷憶遭爆有同居穩交對象！還與經紀人街頭黏TT 「摟腰靠肩」親密互動樣樣來

