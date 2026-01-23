朴娜勑停工後首度現身！俊男陪上釀酒課 網轟：這叫反省？

記者林宜君／台北報導

爭議纏身的韓國女諧星朴娜勑，自去年底宣布全面暫停工作後，沉寂多時。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

爭議纏身的韓國女諧星朴娜勑，自去年底宣布全面暫停工作後，沉寂多時。近日，她首度現身公開場合，上釀酒課展現生活態度，也讓粉絲看到她努力面對低潮的模樣。韓國女諧星朴娜勑因經紀人A指控壓榨員工，包括強迫喝酒、跑腿與非法注射等爭議，去年底工作全面停擺。朴娜勑自12月16日宣布暫停工作後，時隔38天，首次公開露面，被韓媒《日間體育》捕捉到在首爾參加釀酒課程。

朴娜勑停工後首度現身，身邊有俊男陪上釀酒課。（圖／翻攝自網路）

近日晚間，朴娜勑出現在市中心A補習班，學習馬格利酒（小米酒）釀造技術。當天氣溫低至零下12度，她戴著口罩與漁夫帽，外穿毛大衣，刻意壓低帽子以保持低調。陪同她的，是一名身高約180公分、外型俊秀的男性朋友。朴娜勑下車時向媒體打招呼，表示：「我是來上課的，馬上就要開始，必須立刻進去。」面對媒體詢問課程內容，她笑說：「總要做點什麼吧！」但對與前經紀人的爭議未多加回應。

廣告 廣告

新聞一出，卻遭網轟「這叫反省?」（圖／翻攝自朴娜勑IG）

A補習班提供從初階體驗到進階實作的馬格利酒課程。據了解，朴娜勑每週固定上課一次，透過投入釀酒，舒緩近期精神壓力。陪同男子向媒體表示：「朴娜勑目前精神上非常艱難，但她仍努力在自己感興趣的事物中尋求出口，慎重選擇學習釀酒。」他強調，即便處於孤單狀態，她仍希望誠實面對警方調查，並全力準備說明。此次現身，不僅是朴娜勑停工後首次公開露臉，也象徵朴娜勑嘗試透過新的生活方式，積極面對外界壓力與自身低潮。新聞一出，卻遭網轟「這叫反省?」、「看不懂假惺惺的模樣」、「真的有在反省嗎?」、「有俊男陪，看起來過得很滋潤」，依舊爭議不斷。

更多三立新聞網報導

王心凌IG宣傳片亂喊31城背景嘈雜！粉絲笑瘋直呼「剪輯太鬧！」

《黑白大廚》權聖晙IG發文急喊：再說我像金宣虎我會出大事

老公遭女性同事調戲！鄭恩惠婚後8個月吵架影片首曝光 引網友熱議

尾牙必學！12生肖2026財運開光術 3招轉運、聚財、旺事業

