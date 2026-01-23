朴娜勑停工自省首露面！180帥男陪上「這種課」 韓網再開罵

朴娜勑爆出爭議後首度被韓媒直擊，前晚被拍到在零下12度的低溫出門上課。翻攝日刊體育

韓國知名諧星朴娜勑（박나래）先前爆出霸凌經紀人，更被揪出非法注射等爭議，已退出手頭上所有節目。停工自省的她，前天（21日）晚上被《日刊體育》首度拍到近況，發現朴娜勑現身馬格利酒釀造學院，準備上課。卻也讓韓國網友傻眼地說：「怎麼又是酒？」再度引爆質疑聲浪。

被拍到了！朴娜勑停工自省後首度露面

朴娜勑前天晚間被直擊現身首爾一間專門教授瑪格利酒釀造技術的補習班，即便當晚首爾只有零下12度低溫，朴娜勑仍出門上課，也首度在風波後現身鏡頭前。

廣告 廣告

朴娜勑當天與一名身高約180公分、長相清秀的男子一同搭計程車抵達，戴著口罩、漁夫帽的朴娜勑，看得出想要保持低調，沒想到卻被記者堵個正著。但《日刊體育》記者上前搭話時，朴娜勑急沖沖地說：「我是來上課的，馬上就要開始了，得趕快進去。」只是當她被問到正在上什麼課時，她無奈地一笑，堅定表示：「總得找點事做吧！」

朴娜勑坦言總得找點事情做。翻攝日刊體育

當天有一名180公分高的男子陪在朴娜勑身邊，但她否認對方是男友。翻攝日刊體育

朴娜勑公開「180男」身分

據了解，朴娜勑報名的補習班專門教授各種酒類釀造，除了馬格利酒、東東酒（동동주）等韓國傳統酒，也包含高粱酒、葡萄酒等多元酒種，課程依學生程度有初級、中級與高級之分，還有一日課程方便學生實作體驗。而朴娜勑報名的則是馬格利酒製作相關課程，一週上課一次，當天約在教室內上了1個半小時的課，才在男性友人的陪同下離開。

朴娜勑熱衷品酒，還有侍酒師證照。翻攝IG@wooju1025

朴娜勑也曾學油漆、貼壁紙，曾在《我獨自生活》分享正在學裝潢。翻攝IG@wooju1025

由於朴娜勑身邊多了一位「男伴」，也引發眾人猜測是否是她的男友？朴娜勑今已透過《Xports News》澄清：「不是男朋友，而是私下協助處理工作的經紀人。」只是朴娜勑雖趁著自省空檔，正向地上課充實自己，但偏偏報名的課程就是釀酒課，加上先前才被前經紀人指控，要求經紀人加入酒局、跑腿買下酒菜，甚至拿酒杯砸傷經紀人等霸凌爭議。

韓網再掀罵聲！批朴娜勑又碰酒

因此也讓網友議論紛紛，傻眼地說：「如果是我，肯定短期內不敢碰酒。」、「果然還是離不開酒！」、「她不是還會做裝潢，可以去當志工啊！」但也有人緩頰表示，「的確該找點事情做。」在韓網引爆熱烈討論。

朴娜勑自從去年11月起，與前經紀人相互爆料，也展開法律攻防戰。前經紀人更主張在任職期間遭遇職場霸凌、代領處方，以及被拖欠活動費用等問題。前經紀人隨後以特殊傷害、散布不實資訊毀損名譽，以及違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》等罪名對朴娜勑提告。

對此，朴娜勑也反控前經紀人基於不實主張要求鉅額賠償，並以恐嚇未遂與業務侵占等罪名提起反訴，雙方持續交鋒中。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

繪戀空「無碼片外流」震撼AV圈！22歲女神認了急發聲明 找律師喊告

車銀優200億逃稅震撼彈！2品牌急切割 網笑「銀行界Prada來了」

《黑白大廚2》林盛根「6前科」被掀 心疼孫女被肉搜哭喊：請放過4歲小孩

薔薔影片又18禁！「尺度太大」遊走灰色地帶 上架半小時流量破萬卻被消失