朴娜勑成冤大頭！前經紀人「偷開公司」吞3000萬酬勞 被爆失聯「人竟在拉斯維加斯」

朴娜勑被前經紀人私吞酬勞。翻攝머니투데이

南韓知名喜劇演員朴娜勑（박나래）近日傳出合約糾紛，其前經紀人A某被指控利用職務之便，私下運作個人公司並侵吞高達3000萬韓元（約新台幣64萬）的活動酬勞。根據韓媒《TenAsia》追查，這筆原本應由朴娜勑所屬經紀公司收取的款項，竟全數匯入了A某私下的法人帳戶，目前朴娜勑已正式對其提告。

朴娜勑遭前經紀人爆黑料後，演藝事業暫停中。翻攝궁금한 Y YouTube

瞞天過海！提供私人帳戶誘騙廠商匯款

整起事件起源於去年7月，品牌L社因舉辦快閃店活動，向當時負責朴娜勑經紀事務的A某要求提供簽約所需的營業執照與存摺影本。沒想到A某並未提交所屬公司的資料，反而將自己擔任代表的私人法人公司「YYAC」帳戶交給廠商。朴娜勑在完全不知情的情況下，於8月如期出席活動並在社群網站發文宣傳。

直到事後朴娜勑發現該筆活動費遲遲未入帳，主動聯繫品牌方才發現驚人真相。L社相關人士表示，當時是完全依照經紀人的要求匯款，並不清楚背後的帳戶轉移內幕。根據調查，這家名為「YYAC」的公司早於2015年成立，與朴娜勑的經紀公司毫無關聯。

醜聞連環爆！曾影射「注射阿姨」導致節目停播

事實上，朴娜勑與該名經紀人的恩怨已久。A某先前曾對外散布不利於朴娜勑的言論，包括指控其對員工「霸凌」，甚至影射她涉及不法醫療行為，導致朴娜勑形象重創，多個節目被迫中斷播出，演藝事業一度停擺。

朴娜勑隨後展開反擊，目前已以前經紀人們為對象，以恐嚇及業務侵占罪嫌提起訴訟，而這次被踢爆的3000萬韓元挪用案也已納入起訴書中。

關鍵人物失聯！人竟滯留拉斯維加斯

就在法律行動持續展開之際，事件主角A某的動向也引發外界關注。據悉，A某目前人正滯留在美國拉斯維加斯，面對媒體多次嘗試與其聯繫，皆採取不回應的態度，呈現失聯狀態。

朴娜勑所屬公司表示，目前正在全面清查是否還有其他受害的活動款項被以類似計畫私吞。目前雙方各執一詞，相關法律攻防預計將在法庭上持續延燒。



