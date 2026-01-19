朴娜勑成冤大頭！前經紀人「偷開公司」吞3000萬酬勞 被爆失聯「人竟在拉斯維加斯」
南韓知名喜劇演員朴娜勑（박나래）近日傳出合約糾紛，其前經紀人A某被指控利用職務之便，私下運作個人公司並侵吞高達3000萬韓元（約新台幣64萬）的活動酬勞。根據韓媒《TenAsia》追查，這筆原本應由朴娜勑所屬經紀公司收取的款項，竟全數匯入了A某私下的法人帳戶，目前朴娜勑已正式對其提告。
瞞天過海！提供私人帳戶誘騙廠商匯款
整起事件起源於去年7月，品牌L社因舉辦快閃店活動，向當時負責朴娜勑經紀事務的A某要求提供簽約所需的營業執照與存摺影本。沒想到A某並未提交所屬公司的資料，反而將自己擔任代表的私人法人公司「YYAC」帳戶交給廠商。朴娜勑在完全不知情的情況下，於8月如期出席活動並在社群網站發文宣傳。
直到事後朴娜勑發現該筆活動費遲遲未入帳，主動聯繫品牌方才發現驚人真相。L社相關人士表示，當時是完全依照經紀人的要求匯款，並不清楚背後的帳戶轉移內幕。根據調查，這家名為「YYAC」的公司早於2015年成立，與朴娜勑的經紀公司毫無關聯。
醜聞連環爆！曾影射「注射阿姨」導致節目停播
事實上，朴娜勑與該名經紀人的恩怨已久。A某先前曾對外散布不利於朴娜勑的言論，包括指控其對員工「霸凌」，甚至影射她涉及不法醫療行為，導致朴娜勑形象重創，多個節目被迫中斷播出，演藝事業一度停擺。
朴娜勑隨後展開反擊，目前已以前經紀人們為對象，以恐嚇及業務侵占罪嫌提起訴訟，而這次被踢爆的3000萬韓元挪用案也已納入起訴書中。
關鍵人物失聯！人竟滯留拉斯維加斯
就在法律行動持續展開之際，事件主角A某的動向也引發外界關注。據悉，A某目前人正滯留在美國拉斯維加斯，面對媒體多次嘗試與其聯繫，皆採取不回應的態度，呈現失聯狀態。
朴娜勑所屬公司表示，目前正在全面清查是否還有其他受害的活動款項被以類似計畫私吞。目前雙方各執一詞，相關法律攻防預計將在法庭上持續延燒。
更多鏡報報導
李帝勳首回應《信號2》恐因趙震雄醜聞腰斬 曝演繹《模範計程車3》敏感政治議題心境、期待第4季
《黑白大廚2》林盛根「10年3次酒駕」被吊銷駕照 曬手寫信致歉、否認校園霸凌：我根本沒去學校
不用賠了！朴有天5億損害賠償案「離奇終結」 前東家突手軟「撤回告訴」
JJ林俊傑遭控PUA高手！前女友曬慶生貼臉照怒揭4年地下情 「受夠了劈腿仔官宣」
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 26
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 20
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 20
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 144
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 1
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 18
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 11
A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本
喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆
劉品言去年11月宣布生下女兒「連踢踢」，日前在社群上發文分享新年第一個旅行是去露營，其中更坦言對於目前身材有點焦慮，被虧拍照技術不佳的「隊友」連晨翔則「生存慾」爆發，留言猛誇老婆：「明明就很美。」鏡報 ・ 22 小時前 ・ 11
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 5