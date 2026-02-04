朴娜勑捲霸凌、非法醫療爭議「新節目照常播出」 49位命理師上演「生存戰」

《天機試煉場》主持人之一的朴娜勑（左）深陷爭議，演藝事業暫停；主持人還有神童（右）。Disney+提供

「我們真的能解讀命運嗎？」Disney+ 今日正式宣布韓國實境秀《天機試煉場》將於 2 月 11 日獨家登場。自古以來，只有少數人聲稱擁有解讀天命、洞察未來或從無形世界接收訊息的天賦，而這部作品集結了韓國 49 位頂尖命理師，他們將在鏡頭前透過層層關卡證明自己的能力。

《天機試煉場》主視覺海報。Disney+提供

朴娜勑深陷霸凌用藥風波後首部作品

儘管節目如期上線，但主持人之一的朴娜勑近況卻備受爭議。自 2025 年底起，朴娜勑遭前經紀人接連指控職場霸凌、特殊傷害、代領處方藥，甚至涉及與非醫療專業人員「注射阿姨」相關的非法醫療行為。隨後更爆出在行駛車內進行親密行為、導致經紀人被迫接受「視聽覺暴力」等離奇醜聞。雖然朴娜勑方面已承認代領藥物之錯誤並公開道歉，但對霸凌與傷害等指控嚴正否認，並反控前經紀人恐嚇未遂與侵佔公款。目前她已從《我獨自生活》等固定節目下車並暫停演藝活動，而《天機試煉場》作為她停工前錄製的作品，其「照常播出」的決定已在網路上引發兩極評論。

薩滿與塔羅各派齊聚展示看家本領

《天機試煉場》網羅了薩滿、塔羅、面相、腳相、四柱八字等各大流派的命理高手。面對一系列專為考驗能力所設計的挑戰，49 位命理師將卯盡全力使出看家本領。參賽者將透過通靈感應、羽扇、鈴鐺、占卜棒，甚至是現代筆電推算等方式，應對包含「尋找真正被雷劈過的人」或「判讀金錢運勢」等超越想像的任務，只為了給出最準確的答案以順利晉級。

2月11日起週週更新見證天機試煉

本節目主持陣容除了朴娜勑，還包括全炫茂、朴河宣、神童、姜知英，並由《黑白大廚：料理階級大戰》的製作團隊操刀，預計將神祕的命理題材轉化為充滿緊張感的生存實境秀。《天機試煉場》將在 2 月 11 日首播當天一口氣上線 4 集，2 月 18 日上線 5 至 7 集，2 月 25 日上線 8、9 集，並於 3 月 4 日迎來第 10 集完結篇。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

大S逝世紀念日具俊曄「衛生紙上寫滿徐熙媛」 帶酷龍姜元來到墓地「光介紹就哭成一團」

快訊／金宣虎道歉了！遭爆逃稅「公司4點聲明」澄清 已完成追加繳稅

車銀優有點無辜？200億逃稅案「鰻魚店跟父母無關」 是公司經營的「宣布重新開業」

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山