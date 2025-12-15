朴娜勑涉非法醫療 點滴阿姨認「非醫護人員」：賺點錢

朴娜勑近期爭議纏身。（圖／翻攝自朴娜勑IG）





南韓諧星朴娜勑近期陷入負面爭議四起，先是遭經紀人控職場霸凌，甚至還有人拒絕喝酒被酒杯砸傷，除此之外，她還被爆疑似接受非法醫療。對此，「點滴阿姨」出面受訪，坦承自己確實沒有相關執照。

根據《文化日報》報導，朴娜勑前經紀人爆料，2023年7月某天錄影結束後，朴娜勑在金海一間飯店接受陌生人施打點滴，前經紀人公開訊息紀錄，包含朴娜勑飯店下榻地址，對方帳戶、費用及轉帳紀錄等。

對此，點滴阿姨證實訊息中的名字、銀行帳戶等相關資訊都是她的，但對朴娜勑打點滴一事表示「完全沒印象」。被問到是否知道朴娜勑是誰，點滴阿姨回應，「知道，是搞笑藝人」。

點滴阿姨提到，自己並非合法醫療人員，過去在實施醫藥分業前，曾在醫院工作一段時間，靠著從社區藥房拿藥操作，藉此賺點小菜錢，她強調後來醫藥分業後，加上年紀大了，視力也不好，已經停止相關行為很久了。

