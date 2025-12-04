朴娜勑爆霸凌！經紀人拒喝酒她怒砸 要全天待命還欠錢

朴娜勑遭前經紀人們怒控霸凌。（圖／翻攝自朴娜勑IG）





南韓知名女諧星朴娜勑4月才爆豪宅遭竊，未料近期多名前經紀人出面指控她職場霸凌，不僅要求24小時待命，還把他們當作傭人使喚、處理私事，甚至還有人因為拒絕陪同喝酒，遭到朴娜勑用酒杯砸傷。

根據《Dispatch》報導，朴娜勑遭多位經紀人指控職場霸凌、人身傷害，除了要求隨時待命跑腿辦事、打掃派對現場，甚至要求經紀人幫忙領藥等處理私人醫療事務，另外有時候經紀人幫忙代墊公司業務費用，朴娜勑也沒有按時結算。

種種惡劣行徑，讓經紀人們忍無可忍決定離職，並向朴娜勑追討積欠的費用，沒想到對方威脅將以誹謗和偽造文書的罪名提告，因此受害者們向法院申請韓幣1億元（約新台幣212萬元）的不動產扣押求償，以避免進到訴訟階段時，朴娜勑有處置或隱匿財產的可能。

