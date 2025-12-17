朴娜勑爆「注射阿姨」非法醫療風波！男團成員遭捲入認了 全面暫停活動

男團SHINee成員兼個人歌手Key。（資料照／SM Entertainment提供）

南韓喜劇演員朴娜勑近日爆出「注射阿姨」非法醫療爭議，相關風波持續擴大，並波及男團SHINee成員兼個人歌手Key（34歲，本名金起範）。Key所屬經紀公司SM Entertainment今天（17日）發聲明表示，Key一直誤以為涉案的A女士為合法醫師，直到近日醫療執照爭議曝光後才得知真相，對此感到相當震驚，也深刻反省自身判斷失誤。

SM指出，Key當初是在熟人推薦下，前往首爾江南區一間醫院就診，並在該院認識A女士，因其於醫療院所工作，Key自然認定對方是醫師。此後，Key長期在該院接受診療，近期因行程繁忙、無法親赴醫院時，也曾數度在家中接受對方的診療安排。

廣告 廣告

SM強調，Key在整個過程中始終相信A女士具備醫師身分，對方亦未主動說明資格問題，因此未意識到相關行為可能涉及法律與制度風險。然而，Key已充分認知事件的嚴重性，為避免造成更大爭議，決定主動退出目前既定的公開行程與綜藝節目。

報導指出，Key將退出與朴娜萊共同出演的MBC《我獨自生活》，以及tvN《驚人的星期六》。SM對外致歉表示，因本次事件讓粉絲及社會大眾感到憂心，深感抱歉，未來將更加謹慎處理藝人相關事務。針對外界質疑澄清慢半拍，SM解釋，當時Key正在進行海外巡演，需與多方相關人士討論與確認事實，才延後對外說明，並非刻意迴避。

據了解，Key會被捲入爭議，主因是涉案A女士的社群平台上，曾出現他的愛犬照片，以及Key贈送的高價項鍊、簽名CD等紀錄，引發外界聯想。隨著事件持續延燒，Key也選擇以暫別節目的方式，為這起風波負起相應責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了