朴娜勑爭議反轉！深夜和經紀人通話雙方痛哭 錄音檔曝光

南韓女諧星朴娜勑近日深陷職場霸凌爭議，形象一度重挫。隨著一段長達3小時的深夜通話錄音流出，案情出現關鍵轉折，錄音內容顯示她與前經紀人A某互相關心、情緒激動，與事後指控說法不符，輿論風向也隨之出現變化。

深夜通話內容曝光

YouTube頻道《演藝幕後總統李鎮浩》於9日公開一段通話錄音，揭露朴娜勑與前經紀人A某於上月8日凌晨的對話內容。錄音中，A某情緒激動、數度哽咽表示不願將事情鬧大，朴娜勑則持續安撫，兩人一度同時落淚。通話過程裡，雙方關心彼此近況，也提及朴娜勑愛犬與母親的健康狀況，互動氛圍與先前指控中所描述的緊張關係明顯不同。

和解認知出現落差

這通深夜電話發生在朴娜勑對外發文、表示已與前經紀人解開誤會的前一天。朴娜勑當時坦言，因溝通不足導致誤解累積，並願意承擔責任、暫停活動反省。不過，A某事後卻改口稱雙方並未達成任何和解，甚至隔天態度出現明顯轉變。對此，前娛樂線記者李鎮浩分析，朴娜勑可能因長時間、情緒濃烈的溝通，誤以為事情已告一段落，卻未料後續風向急轉。

前經紀人薪資與資歷遭質疑

隨著錄音與對話紀錄公開，A某的說法也開始遭到檢視。A某原先主張，雙方曾約定月薪500萬韓元與分紅，但實際僅領取約330萬韓元。過往對話卻顯示，朴娜勑曾主動關心其薪資是否偏低，A某當時反而回應「已經非常感謝」。此外，A某自稱擁有10年經紀人資歷，但相關資料顯示，其實際擔任一線現場經紀人的時間僅約2至3年，與外界認知存在落差。

四大保險爭議翻轉

另一項爭議焦點「未投保四大保險」也出現不同說法。A某原指控多次要求加保遭拒，但稅務相關人士指出，當初曾建議其以正式勞工身分申報，卻是A某本人堅持選擇僅扣3.3%稅金的自由接案模式。在該制度下，並無強制加保義務，使被拒絕投保的指控與實際情況出現落差。

真相仍待司法釐清

目前，朴娜勑與前經紀人已正式進入司法程序，雙方互控恐嚇、侵占、毀謗等罪名，法院也已介入相關程序。隨著更多證據與證詞曝光，輿論風向逐漸發生改變，但真相仍有待司法釐清。

