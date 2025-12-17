朴娜勑素顏道歉也沒用！Key涉非法醫療全面停工 《MBC演藝大賞》剩2人主持

Key因捲入非法醫療風波，退出原敲定的《2025 MBC 放送演藝大賞》主持陣容。翻攝IG@bumkeyk、翻攝IG@withmbc

SHINee成員Key因朴娜勑（박나래）捲入非法醫療爭議，沉默超過1週的他，今（17日）終於透過IG發聲，不只認了曾讓被稱為「注射阿姨」的李某到府診療，更宣布退出tvN《驚人的星期六》、MBC《我獨自生活》兩個固定參演的綜藝節目，就連預計擔綱主持的《2025 MBC 放送演藝大賞》也喊卡，暫停演藝活動。

預計在12月29日登場的《2025 MBC 放送演藝大賞》，原定由全炫茂、張度練及Key三人一起擔綱主持，沒想到Key因捲入非法醫療風波，今宣布暫停演藝活動，連帶影響到《2025 MBC 放送演藝大賞》主持工作。

廣告 廣告

《2025 MBC 放送演藝大賞》相關人士今表示，「由於Key表明將暫停演藝活動，製作單位在尊重他的決定下，最終拍板本屆頒獎典禮改由全炫茂、張度練兩人共同主持。」

《我獨自生活》今公開最新團體照，最新一集由全炫茂（左起）、Code Kunst、珉豪、玉子妍、朴志賢、旗安84參與錄製。翻攝IG@mbc_ilivealone

此外，Key固定出演長達4年的《我獨自生活》今也公開最新節目照片，本週參與錄製的成員，少了正在輿論風頭上Key與朴娜勑，引人注目的是，Key的隊友珉豪則參與錄製，最新的團體合照引發話題。

而Key今除了在IG發文致歉，也透過所屬SM娛樂認了的確在家中接受過李某的數次診療，但他也喊冤表示自己在友人牽線下認識對方，當時即認知李某是醫師，直到爭議爆發後才知道對方並未持有醫療執照。

朴娜勑拍影片道歉

朴娜勑昨在爭議延燒後首度拍攝影片發聲。翻攝YT@aboutp100

率先引爆這場風波的朴娜勑（박나래）先是在上週一（8日）宣布全面中斷演藝活動，只是相關黑料持續被抖出，她也在宣布停工的8天後，首度錄製影片親自發聲。素著一張臉的她表示：「目前流傳著各式各樣的說法，但我不希望再有人因此受傷，或演變成不必要的爭議。因此，我決定暫時全面中斷活動，專心整理這起事件，並反思自己的責任和態度。」

只是朴娜勑也強調在這支影片發布後，「不會再進行額外的公開發言或說明。」朴娜勑也因此陸續退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》以及《幫我找房子吧》等節目。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／媽媽是護理長！SHINee成員Key認了「非法醫療」 首發文道歉退出2節目

中斷演藝活動8天後首露面！ 朴娜勑素顏道歉：不希望有人再受傷

「桃園女兒」舒華自招沒去過大溪老街！ 拍廣告驚呼：真的漂亮