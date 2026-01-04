朴娜勑車上性行為燒到他！昔爆一起「運動」 激烈到拔不出

南韓諧星朴娜勑捲入爭議，意外燒到男星成勛。（圖／朴娜勑、成勛IG）





南韓諧星朴娜勑因為捲入霸凌經紀人等爭議，去（2025）年底宣布暫停演藝工作，未料風波未平，近日再被控訴經紀人開車的情況下，在後座與男性發生性行為，掀起網友熱議，過去她與成勛傳出「拔不出來」進急診的消息也被翻出。

根據韓媒報導，朴娜勑前經紀人們向勞工局申訴，當時經紀人們坐在前座，朴娜勑在趕通告的車程中，直接在後座與男性發生性行為，甚至還用腳踢駕駛座椅背，險些釀成交通事故，由於車內屬密閉空間，朴娜勑利用雇主身份，間接逼迫他們旁觀過程，消息曝光後，立刻掀起討論。

廣告 廣告

對此，網友則聯想到2023年韓網論壇上出現「成勛朴娜勑進急診室」的爆料，一名護理師指出，兩人因為在床上運動太激烈，導致無法分開，更聲稱有許多人目擊，雖然沒多久貼文就被刪除，但消息傳播很快，引發熱議。

當時成勛經紀公司立刻表示，「網路上流傳的謠言都是不實的，我們無法忽視這種情形」，強調將對不實消息追究法律責任；而朴娜勑經紀公司也聲明，「無法容忍任何人損害藝人的聲譽，不僅當事人，連同家人和周遭的人都受到影響」決定採取嚴厲法律行動。



【更多東森娛樂報導】

●韓網瘋傳！男星「運動過激卡住」送急診 本尊怒反擊

●捲非法醫療！全炫茂曬病例澄清 意外曝性功能障礙

●《繼承者們》趙潤宇拋震撼彈 曬甜照宣布引退

