朴娜勑遭控車內活春宮！經紀人怒揭職場霸凌：後座激戰「拔不出」險車禍

娛樂中心／程正邦報導

曾經紅極一時的南韓綜藝女王朴娜勑，近期深陷一系列令人咋舌的法律糾紛。繼 2025 年底爆出壓榨員工、涉及非法醫療「打針阿姨」爭議後，2026 年初案情再度升級。根據韓媒《Channel A》報導，朴娜勑的前經紀人已正式向首爾勞動部門遞交申訴，指控她利用權勢在保母車內上演「19 禁活春宮」，不僅涉嫌性騷擾下屬，更因過激動作危及行車安全。

朴娜勑前經紀人向勞工局申訴，朴娜勑在保母車後座和男生性愛逼他看活春宮，「拔不出來」還猛踹椅背，險釀車禍。翻攝Channel A

申訴書細節曝光：被迫「視覺與聽覺」受虐

根據前經紀人於 2025 年 12 月 18 日向首爾地方雇用勞動廳江南分局提交的陳情書，內容詳細描述了朴娜勑在工作移動途中的脫序行為。

廣告 廣告

經紀人控訴，當時他正在駕駛座執勤，朴娜勑竟無視員工存在，直接在後座與一名男性友人發生性行為。申訴書強調，由於車內屬於封閉且無法逃離的工作場所，朴娜勑利用雇主地位，強迫下屬在極度不願的情況下，被迫感知全程的聲響與畫面，這已構成嚴重的職場性騷擾。

更驚人的是，經紀人指出朴娜勑在激戰過程中動作過猛，反覆用力踢踹駕駛座的椅背，導致車身劇烈搖晃，讓正在開車的經紀人受到嚴重干擾與恐嚇，差點引發連環車禍。

朴娜勑（左）涉嫌霸凌等爭議被製作組取消拍攝。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

演藝生涯停擺：黑料連環爆後的司法攻防

現年 40 歲的朴娜勑曾拿下百想藝術大賞與 MBC 演藝大賞，如今形象全面崩盤。目前她已宣布無限期暫停演藝工作，並退出了《我獨自生活》、《驚人的星期六》等常駐節目。

不過朴娜勑方並未坐以待斃，而是反擊控告兩名經紀人「恐嚇勒索」與「業務侵占」，聲稱相關指控是為了索要高額金錢。前經紀人已向法院申請對朴娜勑位於梨泰院、價值約 1 億韓元的房產進行假扣押獲准，並以「特殊傷害」等罪名正式向警方報案。

全炫茂（右）也被捲入「打針阿姨」疑雲。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

網友聯想：2023 年「拔不出來」急診傳聞再起

這起「車震」爭議爆發後，也讓 2023 年那段荒謬的網路傳聞再度被翻出。當時韓網論壇瘋傳一段截圖，稱某醫院護士目擊朴娜勑與男星成勛因性行為時發生「陰道痙攣」導致拔不出來，被緊急送往延世大學急診室。

雖然當時雙方經紀公司已嚴正否認並對造謠的護理師提告，證實純屬惡意捏造。然而隨著如今「車內激戰」的申訴書內容曝光，不少網友紛紛對照兩起事件的相似性，感嘆朴娜勑的私生活尺度確實令人震驚。

更多三立新聞網報導

馬杜洛藏身處成廢墟！衛星照直擊「蒂烏納堡」焦土慘狀

美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網

馬杜洛淪硫磺島號囚徒！川普揭「天才突襲」細節：美企將重返委國石油業

