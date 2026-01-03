朴娜勑遭控「車內激戰男伴」逼經紀人看全程 還狂踢椅背險釀車禍

韓星朴娜勑遭前經紀人向法院提告職場霸凌，前經紀人指控朴娜勑曾在經紀人駕駛的車輛後座與男伴上演活春宮，讓坐在前座的員工被迫全程目睹，甚至在恩愛過程中多次用腳踢駕駛座椅背，導致車輛行駛過程中差點發生車禍。

朴娜勑捲入職場霸凌、 性騷擾、代替處方、拖延支付個人費用等多項爭議，演藝事業全面停擺。 （圖／翻攝自朴娜勑IG）

朴娜勑被控車與男伴上演活春宮，還逼經紀人全程觀看。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

綜合韓媒報導，前經紀人在申訴書中稱朴娜勑「曾在坐在駕駛座開車的當下，居然在後座與一名男性友人直接發生性行為。她利用自己是雇主的身分，迫害員工在視覺、聽覺上接收到不想面對的景象。」認為這種行為不僅僅是單純的私人脫序行為，更涉及職場霸凌。

朴娜勑2006年出道後曾參與節目《喜劇大聯盟》、《我獨自生活》，並獲得第56屆百想藝術大獎女子綜藝獎、MBC演藝大賞年度演藝人獎。2025年底她捲入非法用藥風波，被爆料疑似透過非執業人員偷施打不法針劑及侵占公款等多項爭議，已全面暫停演藝活動。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

