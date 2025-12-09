朴娜勑遭爆「職場霸凌」要求經紀人24小時待命 發聲道歉「全面終止活動」

朴娜勑爭議爆發後，宣布暫停活動。翻攝Newsen、Instagram @wooju1025

南韓知名女藝人朴娜勑（박나래）近日深陷職場霸凌與非法醫療等連串爭議，引發社會譁然。事件起因於前經紀人的指控，包括要求經紀人 24 小時待命、處理私人差事甚至涉及肢體衝突。面對一連串的負面風波，朴娜勑於 12 月 8 日晚間發布聲明致歉，宣布即日起無限期終止所有演藝活動，所有固定節目也將暫時退出，直至爭議釐清為止。

前經紀人提出多項控訴 內容直指「特殊傷害」

這波爭議始於朴娜勑的前經紀人向法院提出不動產假扣押，並準備提起巨額損害賠償訴訟。前經紀人控訴朴娜勑長期濫用職權，要求他們執行多項與演藝工作無關的私人事務，包括被要求24 小時隨時待命、幫忙購買酒水、整理派對現場，甚至處理朴娜勑家中的家務和家庭事務。更為嚴重的指控是「特殊傷害」：有經紀人聲稱因拒絕飲酒而遭朴娜勑辱罵，並被其投擲酒杯砸傷。此外，控訴內容還涉及挪用公款、拖欠代墊費用，以及要求經紀人代為安排醫院掛號及領取處方藥等。

朴娜勑遭前經紀人爆料職場霸凌。翻攝Newsen

另涉「非法醫療」疑雲 牽動藥物濫用爭議

除了職場霸凌，朴娜勑也被爆出涉及「非法醫療行為」的疑雲。有媒體指出，朴娜勑可能曾在非醫療機構場所，從一名稱做「注射阿姨」的人接受注射或代開處方藥，被質疑可能涉及濫用抗憂鬱藥或施打營養針。雖然朴娜勑方面曾澄清注射內容為緩解疲勞的營養針，並稱施術者持有醫生執照，但相關照片和對話記錄的公開，使得輿論對其行為的合法性持續抱持疑問。

朴娜勑發表聲明道歉 宣布無限期中斷活動

面對如雪球般越滾越大的爭議，朴娜勑方面和經紀公司最初採取強硬態度，全盤否認指控，並於 12 月 5 日以「恐嚇、勒索」等罪名反告前經紀人。公司方面聲稱前經紀人在收取退職金後，還試圖向公司索取高額金錢未果，才散播不實消息。然而，由於負面影響持續擴大，朴娜勑最終在 12 月 8 日晚間透過社群平台發布道歉聲明，表示：「對於因為我個人的不當行為，而造成許多人的傷害和失望，我深感抱歉。」她宣布將無限期中斷所有演藝活動，以深入反省，並等待檢警徹底釐清所有爭議。

節目組緊急發出聲明 暫停所有錄影與播出

朴娜勑的突然停工對她固定出演的各大節目造成直接衝擊。她長期擔任固定班底的招牌節目，包括 MBC 的《我獨自生活》、tvN 的《驚人的星期六》以及 MBC 的《幫我找房子吧》等，節目組皆緊急發布聲明。製作單位表示，將暫停朴娜勑的所有錄製工作和相關內容的播出，以避免爭議影響節目的正常運作與觀眾觀感。這起事件目前已進入法律訴訟階段，所有後續發展仍待司法機關的進一步調查結果。

朴娜勑發文。翻攝Instagram @wooju1025



