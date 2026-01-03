朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

朴娜勑發布影片道歉，宣布暫停演藝活動。翻攝自YT@백은영의 골든타임



南韓知名諧星、主持人「綜藝女王」朴娜勑，近來接連捲入職場霸凌、非法用藥等爭議，韓媒昨（1/2）又爆料，朴娜勑的前經紀人去年底向韓國勞動部提出陳情，指控她在工作期間存在嚴重職場霸凌行為，其中還包括在車上和男人「活春宮」逼經紀人旁觀，引發外界譁然。

根據《韓京網》、《每日經濟新聞》報導，前經紀人向首爾地方僱用勞動廳提交的陳情書指出，去年12月某次行程途中，朴娜勑搭乘由經紀人駕駛的車輛移動時，曾在後座與一名男性進行「特定親密行為」。由於車內空間密閉，坐在前座的經紀人無法離開現場，被迫在整段行程中承受視覺與聽覺上的強烈不適。

廣告 廣告

前經紀人主張，自己身為受僱者，當時正處於執行工作任務中，無法拒絕或中斷行程，認為朴娜勑利用雇主身分與權力優勢，構成典型的職場霸凌行為。內容還提到，過程中朴娜勑情緒與動作激烈，多次以腳踢向駕駛座椅背，導致車輛明顯晃動，讓駕駛中的經紀人感到極度恐懼，擔心因此引發車禍。

除了車內事件，前經紀人們也指控，朴娜勑長期拖欠應支付的工作相關費用、要求經紀人代為開立或領取處方藥物、涉嫌接受「注射阿姨」的非法醫療行為等。經紀人方面認為，這些行為已嚴重侵害勞動權益。

為確保後續求償，前經紀人已向法院聲請對朴娜勑位於首爾梨泰院的住宅進行假扣押。首爾西部地方法院於本月3日裁定准許，扣押金額為1億韓元，約折合新台幣240萬元。此外，經紀人方面也以特殊傷害、誹謗等罪名，正式向警方報案。

朴娜勑此前形象活潑健康，自從捲入爭議以來，演藝事業備受重創，她去年底宣布全面暫停活動，並退出包括MBC《我獨自生活》、tvN《驚人的星期六》等固定出演的熱門節目。

更多太報報導

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂