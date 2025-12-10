朴娜勑霸凌案外案 扯出「Key認識注射阿姨」疑接受非法醫療
南韓著名主持人朴娜勑（박나래）近日風波不斷，繼遭前經紀人提告涉及職場霸凌、特殊傷害等嫌疑後，更被爆出接受無照人士非法醫療施打營養針及代領處方藥等嚴重爭議。隨著事件中的「注射阿姨」A某（或稱李某）社群媒體貼文曝光，連SHINee成員Key（金起範）也捲入其中，被質疑可能與A某有長期接觸，並曾接受非法醫療，使這場風波從諧星界擴大至偶像界。
關鍵畫面緊急下架 掩蓋藝界非法醫療文化？
朴娜勑的爭議不斷擴大之際，MBC《我獨自生活》節目中一段關於「點滴預約」的畫面，近日遭到官方頻道緊急下架。該片段中，主持人之一的鄭在炯（정재형）詢問：「明天預約點滴時，我也要預約嗎？」朴娜勑則回答：「歐巴，我會幫你一起預約。」由於朴娜勑目前正深陷接受無照人士A某非法醫療的爭議，這段影片的突然消失，引發了南韓網友的強烈質疑，懷疑節目製作單位或相關人士是否知情，並試圖掩蓋演藝界普遍存在的非法醫療文化。
A某貼文曝光 Key與「注射阿姨」長達十年交情
在朴娜勑事件中被指控提供非法醫療的A某，其個人社群媒體上的貼文與影片正迅速被網友轉傳。其中，A某發布了兩隻貴賓犬的照片，並使用極為熟悉的口吻寫道：「Comde啊～你怎麼了？」在另一段影片中也對狗說：「Garcons，好久不見。Comde，你在保護我對吧？」
網友發現，Comde 和 Garcons 正是SHINee成員Key長期飼養的愛犬名稱。此外，A某在貼文中的口吻提到「已經超過十年了」，加上影片中的房間佈景與Key過去在節目上公開的住家環境高度相似，因此引發輿論猜測Key與A某不僅相識已久，關係親近，且A某可能頻繁進出Key的住處，導致Key也被懷疑可能曾接受A某的非法醫療行為。
A某醫學背景遭打臉 國內醫療界嚴正批判
隨著非法醫療爭議延燒，A某的醫師資格和經歷也受到檢視。A某曾試圖透過社群媒體貼出在內蒙古「浦項科技大學醫院」穿著醫師袍的照片及採訪影片，聲稱自己擁有十年以上的學習經歷。
然而，南韓的「渴望公平社會的醫生們的聚會」出面反駁，強調該大學根本是「幽靈大學」，並指責A某的行為是企圖以虛假經歷來合理化其非法醫療行為。皮膚科專門醫師咸益炳（音譯）和前大韓醫師協會會長林賢澤（音譯）皆強調，即使是諾貝爾醫學獎得主，若無南韓醫師執照，在國內進行注射等醫療行為即屬醫療法、藥事法及保健犯罪取締法的違法行為。目前，南韓保健福祉部已確認此案已進入司法調查階段。
朴娜勑深陷多重爭議 形象重創難以挽回
除了非法醫療案外，朴娜勑目前也正被前經紀人以職場霸凌、未支付費用及特殊傷害等罪名提起訴訟。儘管朴娜勑方面曾對外表示「已解除誤會」，但前經紀人卻在接受媒體訪問時公開反駁，強調雙方並未和解或道歉，是朴娜勑主動提出訴訟。多重爭議夾擊之下，朴娜勑的公眾形象已受到嚴重衝擊，未來演藝事業發展充滿變數。
