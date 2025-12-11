朴娜勑「注射阿姨」風暴延燒！不只Key、鄭在炯遭牽連 溫流喊冤：無非法醫療

朴娜勑先前被韓媒《Dispatch》踢爆接受非法注射（右圖），溫流也被韓網揪出與「注射阿姨」有交情。翻攝IG@onew_griffin、Dispatch

韓國知名諧星朴娜勑（박나래）被踢爆長期找來「注射阿姨」非法施打營養針，即便朴娜勑已發聲「中斷演藝活動」，事件在韓持續延燒，除了與她一同參演《我獨自生活》的SHINee成員Key，被發現認識「注射阿姨」，就連Key的團友溫流也受牽連，今（11日）透過公司正式發聲。

注射阿姨曾在IG上傳溫流給她的親筆簽名CD。翻攝IG@onew_griffin、翻攝NAVER

韓網近日瘋傳「注射阿姨」過往曾在IG發布與溫流相關的貼文，照片中除了有溫流的簽名CD，還附上他的親筆留言：「OO姐教了我怎麼說話、怎麼過生活，也成了我的墊腳石，謝謝你。雖然講這些有點害羞，但就先忍耐一下，謝謝你。」

而「注射阿姨」則在該則貼文寫下，「這次為了專輯真的辛苦了，成果這麼棒，姐替你感到開心。」她還寫道：「你以後一定會越來越好，不用太勉強、不要受傷，照現在的樣子努力就行了，溫流本來就是很棒的藝人。」甚至加上「連姐夫的事也替我操心的弟弟」的hashtag。

溫流經紀公司：純粹去保養皮膚

溫流的經紀公司今嚴正聲明沒涉及非法醫療。翻攝NAVER

溫流今（11日）透過所屬GRIFFIN娛樂表示，溫流是在2022年4月透過熟人介紹，第一次前往A某（注射阿姨）任職的新沙洞某醫療機構。「以當時醫院的規模等情況來看，根本難以察覺近期網路上討論的醫療執照爭議。溫流的到訪單純是為了皮膚保養，而簽名CD也只是表達對治療感謝而贈送。」強調並未涉及非法醫療，也懇請外界不要再以訛傳訛。

Key早就認識注射阿姨？

Key的愛犬Commedes也出現在注射阿姨的IG。翻攝NAVER、MBC

而在此之前，Key也因「注射阿姨」曾在去年12月17日上傳了疑在漢南洞UN Village拍攝了Key的愛犬Commedes照片，並寫下：「Commedes，都超過10年了，你怎麼還這樣瞪我？Garcons都不會，你怎麼這樣？」被推測與「注射阿姨」早有交集。Key所屬的SM娛樂並未為此回應。

鄭在炯節目大方聊「點滴預約」！關鍵影片YT改成不公開

鄭在炯（右）與朴娜勑醃泡菜途中曾聊到「打點滴」，該影片上傳YT後默默被設為不公開。翻攝MBC

受影響的還有音樂人鄭在炯，朴娜勑曾在去年12月播出的《我獨自生活》邀來鄭在炯一起醃製過冬泡菜，當時累壞的鄭在炯對著朴娜勑說：「看到我的腿在抖嗎？明天你預約打點滴時，也幫我一起預約吧？」朴娜勑回道：「歐巴，一起預約。」這段對話在「注射阿姨」風波爆發後更顯敏感，該片段被電視台上架YouTube後，在近日默默被轉為不公開，更加引人疑竇。

不過鄭在炯所屬的Antenna已嚴正聲明，「為澄清外界不實傳聞，我們必須明確表示與此事毫無關聯。鄭在炯與A某（注射阿姨）不僅沒交情，甚至連面都沒見過。」



