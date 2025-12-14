朴娜勑「被除名」9年《我獨》 「霸凌、接受非法醫療」風波持續延燒

朴娜勑遭《我獨自生活》節目除名。翻攝Instagram @mbc_ilivealone

南韓人氣諧星兼主持人朴娜勑（박나래）近日面臨事業出道以來最嚴重的危機。不僅遭前經紀人公開指控職場霸凌、特殊傷害以及挪用資金等嚴重罪名，更捲入與一位被稱為「注射阿姨」的人士進行非法醫療行為的爭議。在爭議持續延燒之下，朴娜勑已宣布無限期中斷演藝活動，而她長期固定出演、長達九年的招牌節目《我獨自生活》（以下簡稱我獨）也證實她將被除名。

爭議引發全面停工並退出節目

朴娜勑透過經紀公司對外宣布，因應近期不斷擴大的負面爭議，為了深度反省並配合相關調查，她將無限期停止所有演藝活動。這項決定直接影響了她目前所有的常規節目，包括人氣極高的《我獨自生活》、《驚人的星期六》以及《幫我找房子吧》。其中，她擔任固定班底長達9年的《我獨自生活》製作組已確認，朴娜勑將從節目中除名，等待未來事件釐清後再討論回歸事宜。

前經紀人提出多項嚴重指控

引爆這場風波的主要導火線，是朴娜勑的前經紀人A某近日在個人社群媒體上公開爆料。A某指控朴娜勑在工作期間對他實行職場霸凌和特殊傷害，並涉及挪用公司及粉絲資金。A某聲稱自己掌握了大量足以證明朴娜勑不法行為的證據，目前已向相關機構提出訴訟。經紀公司對於這些指控表示「會配合一切調查」，但未立即對指控內容進行具體回應。

捲入非法靜脈注射和處方藥爭議

除了前經紀人的指控外，朴娜勑同時還深陷非法醫療行為的爭議。據報導，她被懷疑長期透過一位暱稱為「注射阿姨」的非醫療專業人士，進行靜脈注射和代開處方藥等行為。儘管經紀公司澄清這些行為均為在醫院內的正常醫療程序，但外界質疑這些醫療行為是否符合南韓的醫療法規。這項爭議進一步加劇了朴娜勑的形象危機，輿論對她的信任度大幅下降。

演藝圈朋友避談事件等待調查結果

面對朴娜勑的爭議，她在演藝圈內的同事和好友大多選擇保持沉默。多數與她合作的節目製作組和藝人均表示，目前事件已進入司法調查階段，在結果未出爐前不便發表任何評論。公眾普遍認為，朴娜勑是否能重返演藝圈，將取決於後續司法調查的結果以及她對爭議事件的公開解釋與態度。



