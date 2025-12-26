朴娜萊「娜萊吧」幕後黑幕曝光？趙寅成、朴寶劍、李棟旭全避開 多家經紀公司下禁令

韓娛最近因為朴娜萊的「注射阿姨」爭議，搞得烏煙瘴氣，甚至連累SHINee Key、知名吃播博主「挑食的新姐」跟著她一起下車所有節目，但其實朴娜萊經營的「娜萊吧」，也是爭議中的焦點！

她的兩位前經紀人爆料，朴娜萊在派對中強迫陪酒、扔杯子傷人、24小時待命買下酒菜、收拾派對殘局等等，每一樣都是源自「娜萊吧」引起的霸凌事件，事實上，許多藝人也對「娜萊吧」避之唯恐不及，到底這個「神秘組織」有多嚇人呢？

「娜萊吧」6規則大公開

「娜萊吧」是朴娜萊在自宅主持的一個私密聚會，裡面會放幾盞霓虹燈和音樂吧台搞氣氛，然後由朴娜萊現場調酒、自己做下酒菜給親近的朋友吃。

後期名氣越來越大，幾乎成了明星的社交場所，曾有多達6、70位藝人光顧過「娜萊吧」，但該聚會的強制規定也不少，導致之後奇怪傳聞頻出，令許多人認為「娜萊吧」已經變質。

以下是朴娜萊本人親自在節目中公開的「娜萊吧」規則：

1. 必須喝酒，而且一定要先喝酒，才可以吃下酒菜。

2. 客人需按男女比例均衡邀請。

3. 讓一個人喝倒為止（或者喝到滿醉）。

4. 促成兩人成為「情侶」（配對成功）。

5. 倘若在娜萊吧發生爭執，必須和解後才能離開。

6. 在娜萊吧嚴格遵守保密原則，必須切斷所有通訊，不能帶手機入內，發生的一切只留在心中。

但看以上規則，講好聽一點類似「相親聯誼」，講難聽一點根本像「明星獵豔場所」，網友尤其質疑「強制喝酒」和「促成配對」的規定，對女性來說非常危險，倘若一方不願意還被灌酒，遭設局都不知道。

再加上不讓用手機拍攝，要是吃悶虧跳到黃河都洗不清，怎麼想都給人怪怪的感覺，難怪朴娜萊的搞笑前輩申東燁、同僚旗安84、李施彥都曾暗示，「娜萊吧」遲早有一天會出事。

娜萊吧相當神秘。（翻攝wooju1025 IG）

趙寅成、丁海寅、朴寶劍、李棟旭婉拒參與

由於「娜萊吧」傳出朴娜萊玩很大，臭名遠揚，導致一些潔身自好的藝人，任憑朴娜萊怎麼邀請都委婉拒絕，包括趙寅成、朴寶劍、丁海寅、李棟旭等，連聲稱是朴娜萊好友的梁世燦，也說自己不會去「娜萊吧」。

朴娜萊曾透過知名發佈會主持人朴京林，打電話邀請趙寅成到「娜萊吧」，結果趙寅成居然表示：「我聽說那個地方進去自由、出來不一定自由，如果真要去的話，我會找我爸媽一起去。」以父母當藉口推辭，簡直是狠狠給了朴娜萊一記閉門羹。

朴寶劍、丁海寅也曾被朴娜萊直接點名，希望兩人到「娜萊吧」玩玩，但前者故意不提供聯繫方式，後者則以「要跟其他前輩一起去」推託，都算間接拒絕。

李棟旭也是朴娜萊邀約的目標之一，不停要他過來玩一玩，但李棟旭不是說「好好我知道了」，就是說「我們之後再說吧」，再要不然就以拍戲很忙回絕，讓朴娜萊氣到指出，李棟旭每次去劉在錫主持的《藉口GO》都有時間，為何偏偏來「娜萊吧」就沒時間？

四位男神都婉拒參加。（翻攝趙寅成、朴寶劍、丁海寅、李棟旭IG）

多家經紀公司祭出「娜萊吧」禁令

據報導，李瑞鎮、申東燁去過一次「娜萊吧」就再也不敢去了，李施彥也說朴娜萊發起酒瘋超級可怕，後來連喝酒都不敢找朴娜萊。

朴娜萊甚至曾在節目上公開透露，李瑞鎮去「娜萊吧」喝到爛醉被抬出去還大吼大叫，把李瑞鎮氣個半死回擊，自己第二天要拍戲根本沒可能喝醉，警告朴娜萊再說就對她提告，兩人到了差點翻臉的程度。

申東燁則表示，自己去了一次就被嚇得逃了出來，認為「娜萊吧」的氣氛很怪異，去那邊喝酒好像在受罰，再也不想去了，申東燁可是眾所周知很會喝酒很會玩的藝人，連他這麼說的話……

偶像歌手業界也早有傳聞「娜萊吧」的壞名聲，多家經紀公司禁止旗下藝人出入，即使很多新人可以靠朴娜萊掙得一些曝光度，但依舊明令禁止，試想，連唯利是圖的經紀公司都不准，「娜萊吧」莫非真的不太乾淨？

據悉，女團Oh My Girl的兩名成員曾經躍躍欲試，想去「娜萊吧」一探究竟，結果被公司代表嚴令拒絕邀請，一切都讓大家想入非非。

朴娜萊形象大跌前景恐黯淡。（翻攝wooju1025 IG）

為省5億反而賠掉50億？

目前朴娜萊和兩位前經紀人，正處在互相提告的局面，D社再爆出「注射阿姨」給朴娜萊注射的「減肥藥」，其實是一種管制類精神藥物。

也就是說，注射阿姨根本不可以隨意施打這種藥物，也不允許在醫院以外的地方注射，更別提她是不是合法醫生了，看來，朴娜萊就算跟兩位前經紀人解決了「霸凌員工」的問題，還有更嚴重的用藥問題等著她。

據報導，兩位前經紀人提告指出，幫朴娜萊代墊的費用以及公司該給她們的分成金額，至少有5億韓元（約1千100萬台幣），但法律攻防要是繼續下去的話，網友嘲諷，朴娜萊要賠償的恐怕不是5億而是50億韓元（約1億1000萬台幣）。

朴娜萊因為苛刻員工省下5億韓元，最後卻貪小失大、失血更多，甚至賠上自己的形象和聲譽，真是得不償失。

