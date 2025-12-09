朴娜萊宣布無限期停工！遭指控霸凌經紀人、非法用藥證據曝光掀風波

韓國家喻戶曉的搞笑藝人朴娜萊，遭爆被兩名前經紀人聯合起訴，指控其長期職場霸淩，包括24小時待命、強迫飲酒、言語辱駡、墊付費用不給報銷，甚至投擲酒杯致傷。

兩名前經紀人12月3日也申請查封朴娜萊名下房產，並索賠1億韓元（約213萬台幣），警方已立案調查，D社更曝光其「非法用藥」證據，令風波越演越烈，目前朴娜萊已宣布全面中斷演藝活動！

朴娜萊遭指控「折磨經紀人」

朴娜萊在韓國路人緣非常好，以親民形象著稱，還因此拿下過MBC綜藝最大獎「演藝大賞」，可見其受歡迎程度，但沒想到長期與她合作的兩名經紀人，居然在最近一起指控她霸凌。

D社報導，兩位前經紀人指控朴娜萊職場霸淩、特殊傷害、代開處方藥、未支付業務經費等問題，而且所有證據，他們都已提交給法院。

根據經紀人的說法，朴娜萊私下經常折磨他們，比如不當使喚他們跑腿買下酒菜、清理派對殘局、強迫參加酒局等，幾乎要求他們24小時待命，甚至連家務事也要他們代勞，把他們當成僕人使用。其中一位經紀人因為「不喝酒」遭其辱駡，更被她憤怒扔出的酒杯砸傷。

朴娜萊也沒有按時結算經紀人的業務經費，包括「替她處理公司事務墊付的私人開銷」、「各類食材費用、酒類購買費用」等，都被拖欠沒有支付。

忍無可忍的兩位經紀人最終選擇辭職，當他們向公司要求償還拖欠的費用時，卻只收到「將以名譽毀損和偽造文書」進行控告的回應。

此外，兩位經紀人提出假扣押申請的原因，他們解釋：「朴娜萊不承認自己的錯誤，如果我們正式提起損害賠償訴訟，她很可能會變賣或隱匿財產，因此不得不提前進行假扣押。」

朴娜萊工作滿檔。（翻攝wooju1025 IG）

經紀人一天工作13小時令人窒息

D社後來更直接丟出經紀人10月份的行程表，密密麻麻的工作量令人窒息，總計工作415個小時，幾乎平均一天工作13個小時，讓朴娜萊的形象更加崩塌。

韓網直言，即便韓國的經紀人和助理職務經常分不太清楚，但以朴娜萊經紀人的工作內容來看，像是經紀人兼助理，一人做兩份工，而且幾乎沒有放假，簡直是壓榨員工到極致。

這與朴娜萊節目上展現出善良、積極助人的模樣，完全不一致，似乎是鏡頭前鏡頭後兩種面貌，令人咋舌。經紀人10月行程表如下：

十月 - 415小時34分

10/1（週二）個人跑腿/個人日程/會議（10:00-23:00） - 13小時

10/2（週三）我獨自生活VCR/個人跑腿（09:00-第二天00:30）-15小時30分

10/3（週四）娜萊食/會議/個人跑腿（13:00-20:35） - 7小時35分

10/4（週五）驚人的星期六_2集/個人跑腿（10:00-21:30）-11小時30分

10/6（週日）幫我找房子吧VCR/個人跑腿（14:00-20:30） -6小時30分

10/7（週一）我獨自生活ST/個人跑腿（10:00-23:45） - 13小時45分

10/8（週二）個人跑腿/會議（10:00-21:50）- 11小時50分

10/9（週三）幫我找房子ST/個人跑腿/個人日程（09:00-23:30） -14小時30分

10/10（週四）個人跑腿/會議（09:00-21:12）-12小時12分

10/11（週五）娜萊食/個人跑腿（07:00-翌日03:00)）-20小時

10/12（週六）個人跑腿（11:00:-翌日04:00）-17小時

10/13（週日）個人跑腿及會議（13:00-20:30）-7時30分

10/14（週一）喜劇復仇者聯盟製作發佈會/我獨自生活ST/會議（06:00-23:50） - 17小時50分

10/15（週二）個人日程及個人跑腿（10:00-21:00）-11小時

10/16（週三）娜萊食/個人跑腿/會議（08:00-翌日04:00）-20小時

10/17（週四）個人日程及個人跑腿/會議（10:00-23:00） - 13小時

10/18（週五）驚人的星期六_2集/個人跑腿（08:00-21:30） - 13小時30分

10/19（週五）娜萊食/個人跑腿（08:30-19:35）-11小時5分鐘

10/20（週日）曹世鎬婚禮及個人跑腿（09:00-翌日01:00）-16小時

D社實錘朴娜萊壓榨經紀人：

曝光「注射阿姨」非法醫療圖片

更有甚者，D社接著曝光朴娜萊通過所謂「注射阿姨」，接受非法醫療的現場圖片和對話紀錄，使得輿論進一步發酵，D社指出：

1、朴娜萊多次在朋友姐姐家、機場至電視台的車內，接受輸液治療（打點滴），地點均非醫療機構。

2、為朴娜萊打點滴的所謂「醫生/護士」，實為一名被稱為「注射阿姨」的女子，經查證並非專業醫療人員。

3、根據對話記錄，注射阿姨曾對經紀人表示：「正在收集處方簽，這週之內能開出兩個月的處方藥，包括消腫藥和安眠藥。」D社指出，該安眠藥的真實身分是抗憂鬱劑（精神藥物），屬於必須有醫生處方簽才能使用的藥品，更嚴重的是，該藥物不應給「酒精或安眠藥中毒患者」。

4、2023年11月，朴娜萊出差回國時將注射阿姨叫去機場，在前往MBC的車上打點滴，並將使用後的醫療廢棄物，作為一般垃圾丟棄。

5、根據經紀人對話記錄，注射阿姨曾多次為朴娜萊配送藥品，2023年11月5日，朴娜萊飛往台灣拍攝《我獨自生活》時，也曾指示經紀人帶著注射阿姨隨行。

糟糕的是，這位注射阿姨還有幫10餘名其他藝人服務，恐怕將牽扯出更多明星，問題很大。

D社公布朴娜萊輸液治療影片：

一人公司沒註冊有違法之嫌

首爾江南警察廳表示，朴某除了被以特殊傷害、違反醫療法進行調查之外，也有違反「大眾文化產業法」的嫌疑。

據《日刊體育》報導，朴娜萊在離開前經紀公司JDB娛樂之後，過去一年多的演藝活動，一直由其母親於2018年成立的「NPark股份有限公司」負責，但該公司並未完成法律規定的「大眾文化藝術經營企業」註冊手續。

根據法規，未經註冊開展經營，可被處以最高兩年有期徒刑或最高2000萬韓元的罰款。

另外，兩位經紀人在告發書中也指出，朴娜萊疑似挪用公款作私人用途，還給「幽靈員工」前男友、母親發放薪水，屬於侵佔行為。

對此，NPark表示兩位經紀人只跟朴娜萊一起工作約1年3個月，告發內容皆屬不實，而且他們辭職後拿了退職金，卻又要求公司去年收入的10%，貪污了2500萬韓元，實際是在對朴娜萊進行威脅。

至於公司沒有註冊登記，也因為這是兩位經紀人負責的工作，而他們當時謊報已經完成了登記程序。

朴娜萊宣布暫停演藝事業。（翻攝wooju1025 IG）

宣布全面暫停演藝活動

可是韓網輿論並沒有因為NPark回應而變好，尤其對於經紀人表達的作威作福、強迫喝酒等問題，朴娜萊方都沒有回應，最終朴娜萊本人於12月8日在IG宣布暫停演藝活動，她寫道：

大家好，我是搞笑藝人朴娜萊

11月初，兩位曾親如家人的經紀人突然離職，直到最近我都沒有機會與他們溝通，導致雙方誤解日益加深。

在多方幫助下，昨天我終於得以與前經紀人見面，雖然我們之間的誤解與不信任已經消除，但我仍認為所有問題皆因我的疏忽導致，並對此深感自責。

作為一名以傳遞歡笑與快樂為職業的搞笑藝人，我意識到絕不能再給節目和同事們帶來更多困擾，因此決定在一切問題徹底解決之前，暫停所有演藝活動。

在此，向長期以來信任並支持我的各位觀眾，再次致以誠摯的歉意。

最終，朴娜萊將所有責任歸於自身，並中斷目前所有演藝活動，從《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《救救我！福爾摩斯》、《娜萊食》等節目下車，新節目MBC旅行綜藝《我也開心》同時取消錄製。

目前朴娜萊恐怕必須集中精力進行法律應對，至於所有指控是真是假？且看法院之後的判決與後續證據，或許真相會越辯越明。

