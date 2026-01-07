朴子人領錢了！普發2000元紓困金 發放時間曝

朴子市將在3月7日和8日兩天普發2000元現金，朴子市長吳品叡感謝代表會與公所達成共識。(朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣去年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，重創許多民眾生活，嘉縣多個鄉鎮市透過普發現金協助紓困、振興經濟，朴子市經代表會去年12月通過，建請公所普發災後振興金2000元提案，今(7日)上午再通過自治條例，朴子市公所將在3月7日和8日兩天普發，只要是114年7月28日前設籍，或當天出生新生兒，就能領2000元現金。

朴子市公所表示，因應丹娜絲颱風嚴重災情及0728西南氣流豪大雨的影響，對市民生活造成嚴重的衝擊，為照顧市民後續生活重建復原，今上午經全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」。

2000元紓困發放對象為，凡去年7月28日前設籍朴子市，包含7月7日至7月28日遷出者，皆可領取紓困金，去年114年7月28日(含當日)前出生的新生兒，於領取期限前，並在朴子市辦理出生登記或初設戶籍登記者，得依本條例規定領取。

朴子市長吳品叡表示，感謝代表會全體代表與公所達成共識，預定發放的期程約在3月7、8兩日，公所會再訂定發放辦法，將盡速積極辦理發放的各項作業，讓市民都能順利領到紓困金。

