朴子地政事務所新建大樓工程動土 打造現代化地政服務據點

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（3）日舉行「朴子地政事務所新建大樓工程動土典禮」，嘉義縣副縣長劉培東、嘉義縣議會副議長陳怡岳、多位縣議員和地方各界共襄盛舉，見證地方發展的重要建設。

嘉義縣政府地政處指出，朴子地政事務所肩負嘉義沿海地區（朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、六腳鄉）的不動產登記、測量、地籍管理及相關行政服務重責。現有辦公廳舍因屋齡老舊、空間侷促，已不敷使用，不利推動智慧化與高效率行政服務。

新建大樓位於朴子市老人活動中心隔壁，總經費約2億6千萬元，大樓規劃友善洽公動線及無障礙設施，也導入綠建築設計理念，安裝節能設備，打造安全、便民且符合永續發展理念的現代化辦公廳舍，將在117年完工啟用。

劉培東說，為了讓民眾跟地政同仁使用更好的辦公空間，111年就開始規劃興建，花了很多時間琢磨地點跟設計，與議員、地方人士進行多次討論。新建大樓位在配天宮周邊，除了空間規劃完善，也備有停車場，期望能夠服務更多人。

陳怡岳表示，新的地政事務所最初要在縣府周邊興建，考慮到海區鄉親恐要舟車勞頓才能抵達，為了減輕民眾負擔，跟縣府反映後進行多次討論，最終選定朴子市區，希望新建大樓可以為民眾提供便捷的服務。

圖：嘉義縣政府今3日舉行「朴子地政事務所新建大樓工程動土典禮」，嘉義縣副縣長劉培東、嘉義縣議會副議長陳怡岳、多位縣議員和地方各界共襄盛舉，見證地方發展的重要建設。（記者吳瑞興翻攝）