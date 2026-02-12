朴子天公壇除夕夜開廟門抽黃金豆 摸彩券限量2000張

朴子天公壇提供小金豆供民眾摸彩。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子天公壇將於丙午馬年農曆春節除夕夜2月16日舉辦「福開廟門」慶典與新春摸彩活動，廟方與各贊助單位準備價值不菲的黃金豆，更有超過8台55吋大電視及大量現金紅包，預計將吸引大批信眾前往排隊，搶拿限量2000張的摸彩券。

天公壇主委林博文表示，近年來國際金價持續攀升，黃金已成為信眾眼中最有價值的開運禮，今年準備的「3分小金豆」，市價來到約7000元，希望透過沉甸甸賀禮，保佑中獎的信眾發大財、行大運；小金豆已有14顆，各贊助單位還在加碼，有望會有更多小金豆讓民眾摸彩。

另外，縣議員黃嫈珺議員超過20包的2000元現金大紅包，為了讓更多民眾分享喜氣，額外加碼2000份「10元小紅包發財金」，讓參與信眾在開春之際就能領到滿滿的福氣。

天公壇表示，「福開廟門」儀式除夕夜展開，當晚11點30分起依指定路線發放摸彩券，摸彩券限量2000張，每人限領一張，禁止代排、代領或佔位；晚上11點45分團拜開廟門後，信眾由「龍門」進入投下摸彩聯，並由「虎門」出廟領取發財金，抽獎時中獎人必須在場，唱名三次未到視同放棄，若有重複中獎，須重新抽獎，維護信眾權益。

林博文與黃嫈珺邀請各地鄉親除夕夜齊聚天公壇，共同迎接丙午年，祈求闔家平安，更有機會將黃金、家電帶回家。

朴子天公壇主祀玉皇上帝。(記者林宜樟攝)

民眾除夕夜到天公壇參與開廟門，可抽55吋大電視。(記者林宜樟攝)

縣議員黃嫈珺提供紅包和發財金。(記者林宜樟攝)

