朴子就業中心年前辦徵才 用年菜「味」找出開運好職「位」
朴子就業中心春節前，2 月間連續辦理 4 場徵才活動，總計釋出 200 多個優質職缺。（圖/朴子就業中心提供）
（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心為協助嘉義地區求職者把握年前轉職時機，規劃於今（115 ）年 2 月連續辦理 4 場徵才活動，總計釋出 200 多個優質職缺。首場2 月 4 日下午 2 時在朴子就業中心「馬上開運：好職聯聯看」活動登場，由聯亞科技、台灣必成、天珩機械及新樺鋼鐵等指標廠商釋出工程師與勞安管理等職位。
朴子就業服務中心表示，另外 3 場，則在 2 月 9 日至 11 日分別由艾井澤（一畝石鍋）、嘉忠車輛與家樂福超市（朴子文明南店）接力提供正（兼）職人員、儲備幹部、包裝、操台操作員、營運（收貨、生鮮）服務專員等職缺，協助求職者及事業單位在年節前夕即時對接人力需求，迎向新的職涯起點。
朴子就業中心為了營造輕鬆的求職環境，在活動中巧妙結合數位科技與節慶元素，特別設計「用年菜味找出開運好職位」線上互動遊戲（https://reurl.cc/ORKOxy ），透過個人年菜喜好引導民眾探索職涯方向，讓求職過程變得活潑且充滿趣味。
此外，針對嘉義地區日益增加的新住民人口，115 年度起中心正式精進服務模式，於徵才現場配置專業通譯人員，確保新住民朋友在諮詢時溝通順暢無礙；現場亦邀請具備專業證照的職涯諮詢師提供1對1深度諮詢，協助新住民及求職民眾精準釐清發展方向，為重返職場做好萬全準備。
就業服務中心除了提供專業諮詢與媒合活動外，也規劃舒壓活動與應景體驗，由專業視障按摩師現場提供服務，讓民眾舒緩面試壓力，以及有免費客製化春聯揮毫。朴子就業中心張春美主任強調，除了這4場徵才活動外，115年台灣燈會將在嘉義辦理，目前正在強力招募燈會會場臨時工作人員600逾人，工作時間依分派在2月17日至3月15日區間，歡迎有興趣的民眾至朴子就業中心設置的雲端完成登記（https://forms.gle/yJJMt3MZfEmSKmVZ8 ）或洽詢05-3621632。
