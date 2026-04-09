朴子就業中心4/11釋900職缺徵才 4/9前至台灣就業通註冊可獲「禮」

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朴子就業中心將在集結 25 家標竿企業， 釋出逾 900 個優質職缺，盛大舉辦「2026 智慧薪城 幸福嘉乘」現場徵才活動。（圖/朴子就業中心提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將在 4 月 11 日(星期六)上午 10 時至下午 2 時，於棒棒積木飯店賀采廳集結 25 家標竿企業， 共釋出逾 900 個優質職缺，盛大舉辦「2026 智慧薪城 幸福嘉乘」現場徵才活動。鼓勵民眾 4/9 前至台灣就業通註冊會員並完成活動報名，即可獲得「通關首發禮」。

朴子就業中心表示，「2026 智慧薪城 幸福嘉乘」現場徵才活動，參與廠商包含聯亞科技、南亞塑膠、台灣必成(台塑集團)等科技大廠，以及長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等在地知名企業。為提升媒合效率，活動全面採用「台灣就業通」系統進行無紙化媒合，優化求職體驗，並以「智慧職涯、科技體驗」為主題，現場規劃 VR 實境體驗、職涯諮詢、履 歷健診及企業說明會。民眾只要到現場參加面試，即可參與家電大獎抽獎活動。

朴子就業中心指出，現場貼心提供免費拍貼機、視障按摩與 DIY 手作活動，讓求職者在面試之餘也能放鬆心情，留下專屬的「職涯高光時刻」，鼓勵民眾 4/9 前至台灣就業通註冊會員並完成活動報名，即可獲得「通關首發禮」。 另，針對外籍移工與新住民就業議題日益重要，這次活動特別首創「外國人才一站式服務」，橫向連結勞動部「直接聘僱聯合服務中心」、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站，及嘉義縣移工諮詢服務中心等單位到活動現場，提供法令申辦諮詢、勞動權益保障、多語通譯及在地關懷等一站式服務，協助移工與新住民在「嘉」安心就業、穩定發展，讓每一位來到這片土地打拚的外籍人才，都能感受友善共好的職場氛圍。 朴子就業中心張春美主任說，「嘉義正在轉型，人才更要精準到位!」本次活動不僅是求職媒合平台，更深度整合了產業趨勢與數位科技資源，期望透過多元創新的規劃，讓求職者「一次到位」對接未來職場，也讓企業「即時補足」人力需求。活動將於 4 月 11 日上午 10 時至下午 2 時舉行，歡迎有求職或轉職需求的民眾踴躍參加，掌握職涯新契機。活動資訊請上活動網站查詢：https://reurl.cc/zQZv2k 或洽詢中心專線 05-3621632。