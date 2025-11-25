朴子水道頭文化音樂節民歌手開唱 (圖)
嘉縣文觀局29、30日將在嘉藝點水道頭文創聚落（圖）舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題邀請殷正洋、葉佳修等民歌時代歌手開唱。（嘉義縣文觀局提供）
中央社記者蔡智明傳真 114年11月25日
其他人也在看
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
Lulu婚宴一把罩！陳漢典霸氣出錢 夫妻錄影狂開「小視窗」聊天
陳漢典、Lulu才剛登記結婚，今（24日）就和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席節目《明星製作公司》宣傳記者會，兩人在訪問時大放閃，還被曾莞婷爆料，他們有自己的「小視窗」，有聊不完的話，就算說的話再無聊都可以互相接住，有次她和偉晉在車上後座，聽著前座的夫妻狂聊天，忍不住吐槽：「我們沒有想看，是有完沒完？」Lulu也透露，婚禮日期已經確定了，但名單還在整理中。鏡報 ・ 20 小時前
杜政哲客串演出《舊金山美容院》 劉品言自嘲：聽說劉品言很胖
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週多段感情線同步升溫，劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛、楊晴更被撞見與已婚熟男的曖昧互動，劇情高潮迭起，引發眾人熱烈猜測後續發展。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前
獨家／F4《F☆FOREVER》上海演唱會唱新歌 相信音樂回應了
F4成員言承旭、周渝民與吳建豪三人將於12月19日至22日在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，這是他們繼2008年日本巡迴演唱會後，再度舉辦大型售票演唱會；而外界最關心的「是否能在演唱會上聽到新歌」，相信音樂回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
顯卡在燃燒？《虛實萬象》曬新截圖，黛安娜「毛髮渲染」超逼真
Capcom（卡普空）旗下科幻動作冒險新作《虛實萬象》（Pragmata），目前目前在 2026 年內推出。該遊戲從首次預告曝光起，就因為出現的一名金髮小女孩獲得關注，並且先前幾次延期，都會畫圖來可愛的向玩家們道歉。而最近 Capcom 公開最新遊戲畫面，並非單純的遊戲場景，而是聚焦遊戲中的「毛髮渲染」效果。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《明星開拍中》記者會90度鞠躬道歉！Lulu、陳漢典遭起鬨辦婚禮崩潰：放過我
陳漢典與Lulu婚後首次合作錄製的新節目《明星開拍中》於24日舉行記者會，不僅擔任節目主持人，更化身工作人員協助安排現場動線。節目集結了楊銘威、風田、曾莞婷及陳漢典與Lulu這對話題夫妻檔，六人共同組成製作公司，從企劃發想到來賓通告、拍攝和後製全程參與。記者會上，眾人不僅分享了節目幕後趣事，陳漢典與Lulu更被現場起鬨公開婚禮進度，引發熱烈討論。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
《航海王》第三季正式開拍 喬巴、星期天小姐升格主演
影集《航海王》真人版在全球獲得巨大成功，繼八月宣布續訂第三季後，製作進度也高速推進。製作方證實，《航海王》真人版第三季已正式開拍，甚至搶在明年3月10日第二季上線之前展開製作，展現團隊欲快速構築龐大世界觀的決心。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
劉品言吃醋失控 抓包楊晴曖昧已婚熟男傻眼了
劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》嫉妒心爆棚，對連晨翔初戀對象相當好奇，兩人更撞見楊晴與已婚熟男楊鎮有曖昧互動，劇情引發觀眾猜測後續發展。《舊金山美容院》開播以來，以生活化的表演方式深受觀眾喜愛，演員間自然又逗趣的默契更成為收視亮點。本週劇情，編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎（劉自由時報 ・ 1 天前
出餐唱Twice挨罵！ 牛排店員工喊：我愛子瑜｜#鏡新聞
南韓女團Twice周末假期來到高雄開唱，讓全台掀起Twice熱潮。昨天(11/23)晚上，就有一間台北市牛排店的員工因為很喜歡周子瑜，就再出餐的時候，唱了一小段Twice的歌曲，結果被顧客斥責，讓他不滿，但他沒有大聲對罵，他繼續用歌喉攻勢，但這一次他不唱Twice的歌了，改唱蔡依林的日不落。鏡新聞 ・ 17 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
WBC》大谷翔平宣布再披日本隊戰袍 跟中華隊唯一有交集在青棒時期
大谷翔平宣布參加明年3月舉行的世界棒球經典賽(WBC)，將是他自2023年後，連2屆參賽，這也代表中華隊有機會在成棒大賽首度對決他。TSNA ・ 2 小時前