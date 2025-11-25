朴子水道頭文化音樂節 邀殷正洋、葉佳修開唱
（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉縣文觀局29、30日將在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題邀請殷正洋、葉佳修等民歌時代歌手開唱，帶領觀眾重返民國70年代的青春歲月。
嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿說，11月29、30日在朴子水道頭舉辦文化音樂節，除邀金曲歌王殷正洋、民歌推手葉佳修演唱，還有歌手周子寒、陳偉民接力登場，用一首首經典曲目喚醒中、老年人青春記憶。
文觀局表示，活動現場除音樂表演外，還有街頭藝人演出、限定手作課程與「打卡送好禮」活動，民眾只要在嘉藝點水道頭文創聚落社群平台分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張，數量有限，送完為止。
文觀局指出，嘉藝點水道頭文創聚落，原為日治時期日式木造宿舍建築，由縣府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友、Tinco庭口金工、誠農藩、新住民關懷之家、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林及梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。（編輯：李亨山）1141125
