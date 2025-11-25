朴子水道頭聚落「水啦 文化音樂節」 重溫民歌時代美好回憶

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局將於11月29、30日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀請殷正洋、葉佳修、周子寒與陳偉民等民歌時代的重量級歌手齊聚開唱，帶領觀眾穿越時光，重返民國70年代的青春歲月，在熟悉的旋律中感受世代共鳴。

資深媒體人、聯合報整合行銷部副總經理陳偉民指出，嘉南地區擁有全台最熱愛校園民歌的族群之一，歷年民歌演唱會皆座無虛席。本次音樂節特別為「五、六年級生」量身打造，讓中生代在民歌夜中放鬆身心、回味往日時光，同時也歡迎年輕世代一同感受民歌的魅力。

當日活動從早到晚精彩不斷，11月29日（六）上午11點起，由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，營造悠閒又富創意的聚落氛圍；下午三點起，位在中正路水塔前的主舞台正式開唱，金曲歌王殷正洋、民歌推手葉佳修、玉女歌手周子寒、金牌主持人陳偉民將接力登場，用一首首經典曲目喚醒青春記憶。

活動現場除音樂表演外，還有街頭藝人演出、限定手作課程與「打卡送好禮」活動，民眾只要在社群平台分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張，數量有限，送完為止。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例。藉由「水啦！文化音樂節」等活動，讓文化空間成為居民與遊客共享的生活舞台，展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，也期盼吸引更多家庭與年輕族群走進聚落，體驗嘉義的藝文魅力與在地人情。

嘉藝點水道頭文創聚落由嘉義縣政府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。聚落位於朴子市山通路14號（日式宿舍群），鄰近東石國中與縣立圖書館，交通便利。誠摯邀請民眾相約秋末，在音樂與文化的陪伴中，感受最暖心的嘉義風華。

圖：嘉義縣文化觀光局將於11月29、30日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀請殷正洋、葉佳修、周子寒與陳偉民等民歌時代的重量級歌手齊聚開唱，帶領觀眾穿越時光，重返民國70年代的青春歲月。（照片嘉義縣文化觀光局提供）