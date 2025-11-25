朴子水道頭聚落「水啦 文化音樂節」 重溫民歌時代美好回憶
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局將於11月29、30日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀請殷正洋、葉佳修、周子寒與陳偉民等民歌時代的重量級歌手齊聚開唱，帶領觀眾穿越時光，重返民國70年代的青春歲月，在熟悉的旋律中感受世代共鳴。
資深媒體人、聯合報整合行銷部副總經理陳偉民指出，嘉南地區擁有全台最熱愛校園民歌的族群之一，歷年民歌演唱會皆座無虛席。本次音樂節特別為「五、六年級生」量身打造，讓中生代在民歌夜中放鬆身心、回味往日時光，同時也歡迎年輕世代一同感受民歌的魅力。
當日活動從早到晚精彩不斷，11月29日（六）上午11點起，由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，營造悠閒又富創意的聚落氛圍；下午三點起，位在中正路水塔前的主舞台正式開唱，金曲歌王殷正洋、民歌推手葉佳修、玉女歌手周子寒、金牌主持人陳偉民將接力登場，用一首首經典曲目喚醒青春記憶。
活動現場除音樂表演外，還有街頭藝人演出、限定手作課程與「打卡送好禮」活動，民眾只要在社群平台分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張，數量有限，送完為止。
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例。藉由「水啦！文化音樂節」等活動，讓文化空間成為居民與遊客共享的生活舞台，展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，也期盼吸引更多家庭與年輕族群走進聚落，體驗嘉義的藝文魅力與在地人情。
嘉藝點水道頭文創聚落由嘉義縣政府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。聚落位於朴子市山通路14號（日式宿舍群），鄰近東石國中與縣立圖書館，交通便利。誠摯邀請民眾相約秋末，在音樂與文化的陪伴中，感受最暖心的嘉義風華。
圖：嘉義縣文化觀光局將於11月29、30日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀請殷正洋、葉佳修、周子寒與陳偉民等民歌時代的重量級歌手齊聚開唱，帶領觀眾穿越時光，重返民國70年代的青春歲月。（照片嘉義縣文化觀光局提供）
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 5 小時前
中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！
（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學 […]引新聞 ・ 4 小時前
故宮校園大使招募開跑 拉近年輕世代距離
記者劉昕翊／臺北報導 為擴大青年參與及培育推廣生力軍，國立故宮博物院即日起至12月15日上午10時止推動「第6屆故宮校園大使」招募計畫，對象不限科系年級，採網青年日報 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 4 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 23 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 4 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 4 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 4 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 7 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前