朴子溪渡槽改建工程為百年灌溉系統注入永續力 勇奪公共工程金質獎榮耀
▲朴子溪渡槽改建工程榮獲公共工程金質獎，農水署長蔡昇甫特至嘉南管理處向參與夥伴表達感謝與嘉勉。（記者李嘉祥翻攝）
農業部農田水利署嘉南管理處「朴子溪渡槽改建工程」榮獲114年第25屆公共工程金質獎；為感謝基層同仁及施工團隊的辛勞，農水署長蔡昇甫特至嘉南管理處向參與夥伴表達感謝與嘉勉，肯定其施工期間歷經數個颱風、地震侵襲，不僅如期如質完工，更為嘉南大圳百年灌溉系統注入永續韌性。
農水署表示，嘉南大圳灌溉系統是臺灣農業發展最重要的命脈之一，其中「朴子溪渡槽」更是北幹線輸水關鍵樞紐，肩負北嘉義地區穩定供灌重任；因原有渡槽面臨地層下陷及極端降雨導致的環境改變，在耐震與耐久性能及抗洪上已不符現代公共安全需求，農水署特推動改建計畫，力求全面提升設施安全與農業水資源調度能力。
農水署指出，該工程以「耐震、耐洪、耐久」三大核心進行設計，橋基結構經過嚴謹水理分析，可通過百年洪水標準，並前瞻性地預留頂升空間，以應對未來地層下陷風險與維護管理需求；在2年多的施工期間內，團隊需在保障下游8502公頃農田灌溉不中斷的前提下進行，可說是一大挑戰，經嘉南管理處工程團隊周延規劃施工作業程序，採彈性調度與高效管理，克服颱風及地震侵襲，最終不僅達成「零斷水」目標，更超前進度完工，展現高度的執行力。
農水署也強調該項工程不僅是單純的農田水利設施改善，更融入景觀與友善環境理念；新建渡槽設置自行車道與景觀平台，可串聯周邊自然生態環境與地方文化，將專業的農田水利設施轉化為全民共享的休憩空間，落實公共工程服務社會的精神。
蔡昇甫署長除對嘉南管理處獲獎表達高度肯定，更期勉各管理處工程團隊持續推動農田水利設施更新，透過創新技術，強化防災韌性，確保農民灌溉無虞，打造安全、永續的優質農業生產環境。
