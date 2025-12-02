朴子第一市場機車爭道險象環生！ 市長：規劃停車區

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義朴子第一市場，是40多年的老市場，裡頭除了各類食材，還有小吃，是居民主要的採買地，不過，有人圖一時方便，直接騎車進市場，不時都會出現，民眾閃躲機車的畫面，市場攤商在臉書社群抱怨，說攤位前常被機車停滿，但是，也有其他攤商表示，市場外難停車、地下停車場又在整修，不能騎車進市場會造成大家的不方便，就會影響生意。

一輛又一輛的機車騎進市場，更有人直接騎到攤位前，直接採買，看看市場出入口，停了好幾輛機車，有的攤位前，甚至被停了一整排，這裡是嘉義朴子第一市場，機車騎進市場內的狀況，幾乎已經是常態，即便入口處貼了告示，機車不得騎入內，但是還是很多人當沒看到，有攤商因此在臉書社群抱怨，說這樣可能有撞到人的風險，有其他攤商也認同。市場攤商說：「坦白講，我的看法是盡量不要騎機車進去，人多容易造成，擁擠的時候會危險會撞到。」

只是再來看市場外，路邊汽機車幾乎停滿滿，市場的地下停車場又在整修中，就有攤商表示，如果機車不能騎進市場，會造成大家的不便，間接也會影響生意，市場攤商說：「你說機車不能騎進來，你要停路邊，沒地方停啦，你車子不能進來，我們這個市場就已經很少人了，你(車子)不能進來就沒有人進來買了啊。」

對於這樣的問題，市長出面表示，會想一個兩全其美的辦法，朴子市長吳品叡說：「哪邊是可停車不可停車的，一個區域會劃分出來。」市長也強調，會督促地下停車場的施工進度，一旦整修完成，應該就能解決停車的困難。

