朴子警召開校園安全座談會 強化識毒識詐與校安合作

記者張翔／嘉義縣報導

為營造良好友善的校園環境，防制毒品對校園的危害，並保護學生免於詐騙侵害，嘉義縣警察局朴子分局日前召開校園安全座談會，邀請轄內各級學校師長齊聚一堂，透過面對面交流方式，共同研商校園安全維護重點，凝聚共識並精進相關作為。

座談會由朴子分局分局長林思妙主持，會議聚焦校園安全維護、校園暴力防治、防範詐欺與毒品危害、緊急事件應變處置，以及交通安全與法律責任等議題，警方於會中說明校園安全環境檢測評估執行情形，並與各校建立更為暢通的聯繫管道，強化校安情資交流，建立即時通報與安全檢測機制，確保學校在第一時間獲得必要支援。

因應近年新興毒品及詐欺犯罪手法不斷翻新，且有年輕化趨勢，朴子分局也藉由實際案例進行宣導，深入解析新興毒品的偽裝方式，以及吸毒對身心健康與周遭人際關係所造成的危害，同時以「假投資」、「假網拍」、「假交友」、「解除分期付款」等常見詐騙手法為例，說明詐騙集團操作模式，強化師長對識毒、識詐的辨識能力，將防範觀念向下扎根於教育前端。

朴子分局表示，未來將持續推動「校園零毒害、生活不受騙、學習最安心」三大校安目標，深化警政與學校合作，攜手打造安全、優質且安心的校園學習環境，讓學生能專心學習，也讓家長與社會大眾更加放心。